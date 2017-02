Volkert van der Graaf hoeft niet terug naar gevangenis

De rechter zegt dat uit de transcripties blijkt dat Van der Graaf vragen over zijn leefsituatie heeft beantwoord. Weliswaar moeizaam, 'maar dat kan door zijn karakter komen'. De rechtbank vindt dat hij heeft voldaan aan zijn meldplicht en dat het moeizame contact met reclassering geen reden is om Van der Graaf terug te sturen naar de gevangenis.



Van der Graaf en zijn advocaat Willem Jebbink waren niet aanwezig bij de uitspraak.



De persrechter legde na de uitspraak uit dat een 'basaal zicht op het leven van Van der Graaf voldoende is'. ,,Justitie zou nog wel iets aan de voorwaarden kunnen doen."



De uitspraak is een harde klap voor justitie. ,,De reclassering is helder: die vindt wél dat er onvoldoende zicht is op zijn resocialisatie", zo klinkt het. Het Openbaar Ministerie vreest dat nieuwe voorwaarden, zoals een verplichting om meer vragen te beantwoorden, zinloos is. ,,Nieuwe voorwaarden opleggen aan deze persoon is vragen om een volgende procedure."



Meldplichtgesprekken

Twee weken geleden stond Van der Graaf al voor de rechter. De officier van justitie sprak toen uit dat Van der Graaf 'onvoldoende heeft meegewerkt aan zijn meldplichtgesprekken met de reclassering'. Volgens de officier heeft hij het resocialisatieproces na zijn vrijlating tegengewerkt, waardoor het voor reclassering onmogelijk was om inzicht te krijgen in het gevaar dat Van der Graaf wederom de fout in zou gaan.



Van der Graaf daarentegen had het gevoel dat het Openbaar Ministerie en reclassering hem willen laten struikelen. Hij wilde vragen van reclassering alleen getypt beantwoorden omdat hij, in het kader van privacy, tegen geluidsopnamen is. Hij noemt zichzelf 'geen makkelijke prater'.



Voorwaarden

Fortuyns moordenaar werd in 2014 vervroegd vrijgelaten nadat hij twaalf van de achttien jaar van zijn straf had uitgezeten. Wel moest hij aan enkele voorwaarden voldoen, zoals een gebiedsverbod en een meldplicht bij de reclassering.



Enkele voorwaarden vocht hij succesvol aan middels kort gedingen, maar het OM besloot hem te vervolgen voor het schenden van zijn meldplicht. De medewerking van Van der Graaf zou 'ontoereikend en niet-constructief' zijn. Daar ging de rechter vandaag niet in mee.