Volkert van der Graaf opnieuw voor de rechter

Van der G. kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Daarmee is hij echter nog geen vrij man, stelt het OM. Zijn medewerking aan het reclasseringstoezicht zou ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn.



In de verplichte gesprekken bij de reclassering ziet het OM een patroon van tegenwerking. Zo zou hij standaardantwoorden geven en discussies uitlokken.



Van der G. frustreert daardoor de mogelijkheid in te schatten of hij in de toekomst opnieuw in de fout zou kunnen gaan, aldus het OM. De zitting begint vandaag om 10.00 uur.