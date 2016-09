Volkskrant gaat in beroep in zaak privacy foto

De Volkskrant is het daarmee niet eens. In het tv-programma Pauw liet hoofdredacteur Philippe Remarque woensdagavond weten in beroep te gaan. ,,We willen een second opinion van een andere rechter omdat onze uitingsvrijheid belangrijker is.''



De krant berichtte op 16 augustus op de voorpagina over de extra veiligheidscontroles op Schiphol in verband met een terreurdreiging. Op de foto is te zien hoe een lid van de marechaussee een automobilist controleert. De man in kwestie was Mohammed Rashid. Die uitte zijn ongenoegen in een brief aan de Volkskrant en spande een zaak aan omdat volgens hem onterecht een link werd gelegd tussen hem en de terreurdreiging. Hij eiste een rectificatie en 15.000 euro schadevergoeding.



De krant vond rectificatie niet nodig omdat Rashid niet in verband is gebracht met terrorisme. De rechtbank oordeelt in het vonnis dat rectificatie inderdaad niet nodig is. ,,Aan plaatsing van de foto zelf valt weinig te rectificeren, hooguit aan de verkeerde indruk die deze kan hebben gewekt".



,,We zijn geschrokken van deze uitspraak", reageerde Remarque eerder op de dag op de website van de krant. ,,Als zo makkelijk persoonlijke schade bewezen wordt geacht op grond van mogelijke associaties in binnen- en buitenland, wordt het werk van redacties, fotografen en cameralieden een stuk moeilijker. Wij vinden dat de vrije nieuwsgaring in het geding is.