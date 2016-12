Voor altijd in ons geheugen

Nancy Reagan

Nancy Reagan (94) was een van de invloedrijkste first lady's in de Amerikaanse geschiedenis. 'Ronnie' vormde het middelpunt van haar bestaan. Nancy Davis ontmoette hem in 1951, toen beiden acteur waren. ,,Mijn leven begon toen ik mijn man leerde kennen'', zei ze eens. Op zijn beurt schreef Ronald Reagan haar liefdesbrieven en hield hij Nancy's hand vaak vast.



Via het gouverneurschap van Californië belandden Reagan en zijn vrouw uiteindelijk in het Witte Huis. ,,Veel Nederlanders moesten niets van die twee hebben'', weet Amerika-kenner Willem Post. ,,We hadden net de jaren 60 achter ons en vonden dat we een progressief landje waren. We haalden onze neus op voor Reagan, die oerconservatieve Republikein die een harde lijn voorstond tegenover de Sovjet-Unie en extra geld uittrok voor Defensie. Nancy bestempelden we als een 'modepoppetje' en als 'niemendalletje'.''



Ook de Amerikanen zelf moesten even wennen aan hun nieuwe first lady. Terwijl het land in een recessie verkeerde, bracht ze haar dure smaak en glamour mee vanuit Hollywood. 'Queen Nancy' werd bekritiseerd om haar kostbare kleding en prijzige verbouwingen van het Witte Huis, dat in haar ogen 'vervallen en een beetje sjofel' was.