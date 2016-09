Voorlopig geen kilometerheffing in België

Britse tiener verdient riant door Chinese baby's een naam te geven

10:30 Een ondernemende tiener uit Gloucestershire in Groot-Brittannië heeft een gat in de Chinese markt gevonden. En het heeft Beau Jessup (16) geen windeieren gelegd. Via een website helpt ze Chinese ouders een Britse naam voor hun kind te kiezen, zodat ze later in Engeland kunnen studeren.