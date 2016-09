Voorman Pegida opnieuw aangehouden om hakenkruis

taboe doorbreken Schrijfster 'Way Under The Bar': Ik werd op mijn 30ste ontmaagd

15:41 Schrijfster Lianne Stokes is een buitenbeentje in New York, waar volgens haar velen geobsedeerd zijn door seks. Zelf wachtte Stokes om haar maagdelijkheid te verliezen tot haar dertigste. Ze schreef er een geestig en eerlijk boek over, Below Average: A Life Way Under The Bar. Nu is ze 37 en woont ze in Austin (Texas). Met haar verhaal wil ze het taboe doobreken dat rust op ontmaagding en mensen tot steun zijn.