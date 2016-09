Vraagtekens bij optimistische pestcijfers OCW

Het ministerie heeft een enquête gehouden onder 12.717 leerlingen in groep 7 en 8 van het primair (speciaal) onderwijs en 22.309 leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. In 2014 hield het ministerie dezelfde peiling om de pestervaring van leerlingen te polsen. De onderzoeksresultaten zijn puur gebaseerd op de beleving van de scholieren.



Staatssecretaris Dekker constateert dat pesten afneemt. Hoe zien andere experts dat?

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer constateerde vorige week nog in het AD dat de pestprotocollen op scholen niet effectief genoeg zijn en dat kinderen nog te vaak worden gepest. Die boodschap bracht ze op verzoek van kinderen die ze tijdens haar Kinderrechtentour ontmoette. ,,We horen op verschillende plaatsen dat kinderen nog steeds worden gepest. Ik neem deze signalen uiterst serieus'', aldus Kalverboer. De Kindertelefoon laat ook een ander geluid horen. Pesten is één van de onderwerpen waar kinderen het vaakst over bellen. Vorig jaar leverde dat ruim 25.000 gesprekken op, het eerste half jaar van 2016 dik 12.000. ,,Een daling van het pesten zien wij niet terug in onze cijfers. Maar wij weten sowieso niet of het pesten minder of meer wordt'', aldus woordvoerder Martine Borgdorff.