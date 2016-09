Vredesprijs voor Nederlandse VN-diplomate Sigrid Kaag

Volgens voorzitter Bernard Bot brengt Kaag met haar persoonlijkheid partijen dichter bij elkaar en tot consensus. ,,Ze denkt niet in problemen, maar brengt partijen in beweging.''



In Libanon zet Kaag (54) zich als speciaal gezant voor de VN in voor een permanente wapenstilstand tussen Libanon en buurland Israël. ,,Een op de drie inwoners van dat land is vluchteling'', zei ze gisteren in het tv-programma Buitenhof. ,,Er zijn veel dorpen waar bijvoorbeeld 60.000 Syriërs wonen, meer dan de dorpsbevolking.'' Ze vindt dat Europa en andere landen zich er gemakkelijk van af proberen te maken door te stellen dat opvang van vluchtelingen beter in de regio kan.



Eerder had Kaag de leiding bij de missie die de chemische wapens van Syrië moest vernietigen. Kaag is al sinds 1994 VN-diplomaat en spreekt zes talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Arabisch. Ze ontvangt de prijs en 35.000 euro op 16 november in het Vredespaleis.



De Carnegie Wateler Vredesprijs bestaat sinds 1931 en wordt tegenwoordig eens in de twee jaar uitgereikt. Eerder wonnen onder meer Unicef (1957), Artsen Zonder Grenzen (1989), Max van der Stoel (1995), Javier Solana (2006) en War Child (2012) de prijs.