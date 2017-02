'Vroeger wilde ik overal bij zijn, nu ben ik rustiger'

Logo Volledig scherm © Jacqueline de Haas Paspoort Raymondus Godefriedus Norbert van de Klundert Geboren: 17 april 1964, Tilburg.

Loopbaan: Werkte in de reclame maar verkocht zijn bedrijf nadat hij zijn vrouw Judith in 2001 aan kanker verloor. Schreef daarna onder meer Komt een vrouw bij de dokter (in 2009 verfilmd), Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt, De weduwnaar, Klunen, Haantjes, Aan de Amsterdamse nachten en Klunen2.

Volgende week verschijnt de roman DJ, later dit jaar een voetbalboek over Oranje dat hij maakt met Ronald Giphart.

Privé: Vader van drie dochters. Woont samen met Nicole. Boten, dobberende meeuwen en vooral heel veel water. Het uitzicht door de glazen puien van zijn woonark op de Amstel is jaloersmakend. Toch kon Kluun, auteursnaam van Raymond van de Klundert (52), de afgelopen periode niet altijd genieten van dat spectaculaire stadsdecor. Oorzaak: hij worstelde in zijn 'aquarium' met zijn nieuwe roman. Hij deed er zo lang over dat langspeddelende buurtzwanen hem gingen herkennen. ,,Elke dag tikten ze met hun snavels op het raam: brood geven.''



De successchrijver, die Nederland in 2003 een stomp in de maag gaf met het autobiografischeKomt een vrouw bij de dokteren zo'n 2,2 miljoen boeken heeft verkocht, sleutelde liefst vijf jaar aan 'DJ', zijn portret van de dancescene in Amsterdam, Ibiza en Las Vegas.



Net toen zijn drie dochters zich begonnen te ergeren aan zijn chronische gepiel met opbouw en lengtes en zijn uitgever bijna aan paniekaanvallen ten onder ging, zette Kluun een punt.

Het resultaat: een kleurrijk beeld van de house door de jaren heen. Van de lulligheid van Betamax, cassetterecorders en een gage van 200 gulden in de jaren80 tot het huidige decennium waarin Twitter en Facebook regeren,de platenkoffer is ingeruild voor een usb-stick en dj's miljoenen opstrijken. Tevens blijkt 'DJ' een muziekmenner met het dna van Tiësto en Afrojack - een over the top avontuur vol seks, drugs, vriendschap en verraad. Verder speelt de tol van de roem een belangrijke rol.



De komende weken loopt Kluun de deur plat bij radio- en tv-programma's om DJ te verkopen. Bibliotheken en scholen zijn benaderd, een Engelse vertaling ligt al klaar om in het buitenland gelanceerd te worden en een gesprek met Koffietijd's Quinty Trustfull is geregeld. Die met militaire precisie geplande campagne moet, in combinatie met het verhaal, leiden tot een nieuwe bestseller.



Hij komt dan ook uit de reclame. ,,Veel schrijvers vinden zulk soort promotie beneden hun stand en willen het liefst alleen in Zomergasten zitten en met De Groene Amsterdammer praten. Dat streelt hun ego. Maar ik vind de grachtengordel niet zo boeiend. Mijn lezers wonen ergens anders. Ik schaam me totaal niet voor mijn verschijnen bij MAX, Koffietijd en in Margriet, want ik wil zoveel mogelijk exemplaren van mijn boek verkopen. Ik heb er lang en hard aan gewerkt.''

Waarom duurde het zolang?

Quote Een complete roman verzinnen vergt veel energie, er zijn duizenden uren voor nodig ,,Ik twijfelde erg over de vorm. Het verhaal klopte aanvankelijk niet, het haperde. Pas toen ik mezelf erin schreef, werkte het. Ik vind het leuk verwarring te zaaien door mezelf op te voeren. 'Ik mag liegen en krijg er nog geld voor ook', zeg ik tegen mijn dochters. Hoewel het fictie is, gaan lezers zich toch afvragen of het waargebeurd is en wat ik wel of niet heb meegemaakt.



,,Maar het duurde ook lang doordat ik vlak na mijn scheiding van mijn tweede vrouw Nathalie aan DJ begon. Niet bepaald een ideaal moment, ik had andere prioriteiten. Een complete roman verzinnen vergt veel energie, er zijn duizenden uren voor nodig. En, net als een baby, een omgeving vol rust, reinheid en regelmaat. Die is er niet direct na een breuk waarbij je leven op de helling gaat. Het was onmogelijk om na een bijeenkomst met de mediator te zeggen: 'Oké, ik ga snel weer volle bak door met het verhaal'. Zo eenvoudig lag dat niet. Hoewel we goed uit elkaar gegaan zijn (Kluun wil niet meer kwijt dan dat er verschillen van karakter waren, red.) kwamen er uiteraard emoties en gedoe bij kijken. Ik moest weer aan mezelf wennen, een nieuwe routine vinden. Dat hakt erin. Ik was gewend aan een fijn ritme: opstaan, ontbijt maken voor de kinderen, thuis de boel opruimen en aan de slag gaan. Ineens waren er dagen dat die meiden er niet waren. Dat vond ik moeilijk, het was zoeken naar een ander dagritme. Dat is gelukt, ook door mijn vriendin Nicole.''

Al die tijd had je minder inkomen. Sloeg de paniek niet toe?

,,Tja, ik had nog wel een financieel buffertje door Komt een vrouw en Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! (een 'stille' verkoophit die hem elk jaar 25.000 euro oplevert, red.). Maar iedereen weet dat scheiden duur is; twee huizen, alimentatie, ga zo maar door. Ik wilde niet dat al mijn reserves verdampten. Ik moet tenslotte drie kinderen voederen en grootbrengen. Daarom heb ik een paar jaar de tering naar de nering moeten zetten. Zo heb ik ja gezegd tegen minder swingende klussen, was bijvoorbeeld dagvoorzitter bij de waterschapsverkiezingen in Eindhoven. Voordeel: ik kon daar lekker lunchen met kroketten met onderhoudsmonteurs van Waterzuivering. Met zulke klussen koop je vrijheid. Ik heb in een klein appartement in De Pijp gewoond, ging nauwelijks uit eten en belde minder vaak de spareribs- en de sushilijn. Niet erg. Ik vind het zelfs wel lekker om mezelf af en toe te resetten. Om te beseffen: ik kan zonder luxe. Natuurlijk, ik heb nu een hartstikke leuk huis. Maar ik rijd een auto van acht jaar oud en bezit geen dure boten of horloges. Zulk comfort interesseert me weinig, onafhankelijkheid des te meer. Ik wil tijd kunnen nemen om te schrijven, niet zenuwachtig worden wanneer ik door creatieve of mentale problemen langer nodig heb. Ik zou gek worden als ik terug zou moeten naar de reclamewereld, weer moeten werken voor klanten.''

Ben je na zo'n lange periode extra gespannen of je boek wel aanslaat?

Logo Volledig scherm © Jacqueline de Haas ,,Nee. Als je Komt een vrouw bij de dokter goed vond, ga je hier ook van genieten. Je gaat er niet van huilen, dat gaat nooit meer met een ander boek van mij gebeuren. Maar er is actie, er zijn bijzondere locaties: Ibiza, Berlijn en het Burning Man-festival en het gaat over dance, roem, social media, seksvideo's en leegte. Heel actueel. Tegelijkertijd wil ik de mythe ontzenuwen dat mannen nooit jaloers zijn op elkaar. Net als vrouwen kunnen zij onderling vilein en achterbaks zijn.''



Ben jij geconfronteerd met jaloezie door jouw succes?

,,In schrijversland bestaat zeker afgunst. Er zijn auteurs die weinig boeken verkopen - ik noem geen namen - en het niet kunnen laten te benadrukken dat ik, Herman Koch of Saskia Noort een commerciële knieval hebben gemaakt om onze verkoopcijfers op te krikken. Flikker toch op. Wij doen geen concessies. Mensen vinden onze stijl leuk. Denken die collega's nou echt dat het aan onze marketingkwaliteiten ligt dat we scoren? Of zijn hun eigen boeken niet geschikt voor een breed publiek? Dat ze hun neus ophalen voor een interview met Margriet: prima! Maar dan kun je een bestseller ook vergeten. Er zijn erbij die het normaal vinden dat de belastingbetaler zijn portemonnee moet trekken voor hen. Ik heb nog nooit een cent subsidie gevraagd. Ik zal wel rechts klinken, maar als je al vijf boeken hebt geschreven die nauwelijks worden verkocht, waarom moet het zesde dan gesponsord worden? Misschien moet je je afvragen of je je product moet veranderen. Ik bedoel: bakkers met goed brood doen goede zaken, diegene met uitgedroogde korsten niet. Hetzelfde geldt voor verkopers van fruitsapjes die in de smaak vallen.''

Quote We houden kaas­fon­due-avond­jes en we gaan samen carnavallen en naar Ibiza Kluun over zijn vrienden

Ben je zelf jaloers?

,,Nee, ik gun anderen hun succes. Ik heb verschillende internationale vertalingen, maar wat Herman Koch wereldwijd met Het diner heeft meegemaakt, is mij niet gelukt. Volle zalen in Amerika, lovende recensies. Ik vind het prachtig voor hem. Saskia Noort en haar verfilmingen en tv-series in het buitenland, ik ben blij voor haar. Net zoals ik Marlies Dekkers haar succes in de VS gun.



,,Ik heb samen met mijn uitgever een vertaling van DJ laten maken, ik zie wel waar het schip strandt. Ja, wij hebben enorm last van ambitie. Paul Verhoeven inspireert mij enorm. Hij heeft in zijn vak alles gezien en bereikt, maar toch gaat hij op zijn 78ste Frans leren om met zijn favoriete actrice Isabelle Huppert een film te maken. Wat een held. Als ik vervolgens de foto zie van hem met een gigantische glimlach en de Golden Globe, geniet ik.



,,In mijn vriendschappen heb ik nooit iets van jaloezie bespeurd. Gelukkig, want ik ben een romanticus op dat gebied, op een Springsteeniaanse manier: tot de dood ons scheidt en in voor- en tegenspoed. Ze waren er toen mijn eerste vrouw Judith aan borstkanker overleed en tijdens mijn scheiding. Maar ook om succes te vieren. Ik heb twee hechte clubs. Een in Breda, jongens van mijn studie. Ze komen naar mijn boekpresentaties en we houden kaasfondue-avondjes en we gaan samen carnavallen en naar Ibiza. Hier in Amsterdam spreek ik met een aantal vrienden elke maandagochtend af in Harry's koffiehuis. We appen ons een slag in de rondte over wereldpolitiek, klimaatverandering en over vrouwen, Ajax en Trump. Mijn carrière speelt geen rol.''

Je bent 52, dans je nog door tot 6 uur in de ochtend?

Logo Volledig scherm © Jacqueline de Haas ,,Nicole en ik zijn technofans en we bezoeken nog graag evenementen. Awakenings in Eindhoven, ADE in Amsterdam en feesten op Ibiza. Als het echt moet, lukt het mij om 's nachts door te halen, maar ik moet bekennen dat ik het prettig vind als ik backstage bankjes zie waarop ik af en toe kan wegvluchten. Ook begin ik liever eerder: van 22 tot 3 uur spreekt mij meer aan dan pas om 2 uur 's nachts beginnen. Ik wil niet meer wachten tot midden in de nacht om te knallen. Vind de laatste tijd ook dagfeesten leuk. Ik vrees dat dat inderdaad de leeftijd is. Fysiek is het ingewikkelder om door te gaan. Daartegenover staat dat ik nu minder onrustig ben. Vroeger wilde ik overal bij zijn, ik was als de dood dat ik iets zou missen op Ibiza, of tijdens Koninginnedag. Nu denk ik: ik kijk liever die hiphop-docu en pak dat feest volgend jaar als het uitkomt. En anders maar niet.''



Op de cover van je boek staat een lijntje cocaïne. Gaat dat ook mee naar feesten?

,,Behalve heroïne en jointjes heb ik alles weleens gebruikt. Ik kan niet tegen rook. En een of twee keer per jaar gaat er nog steeds een pilletje in. Maar ook bij drugs merk je dat je ouder wordt; het duurt dagen om te herstellen. Dat had ik vroeger niet.



,,Mijn dochter van 18 gaat nu ook naar feesten. Haar zeg ik: je hoeft niks te vertellen, je mag wel alles vragen. En: denk na, let op elkaar en besef dat drugs niet voor niets strafbaar zijn, dat je er voorzichtig mee om moet gaan. En dat dat laatste ook geldt voor alcohol. Ik geloof dat ik me bij haar geen zorgen hoef te maken. Ik kotste op mijn 18de thuis elke maand de trap onder. Dat zie ik mijn dochter en haar vriendinnen niet doen. Sterker: ze is net in Amsterdam op kamers gegaan. Toen ik voor het eerst in haar nieuwe woning was uitgenodigd om te eten, had ik een kater van een feestje de avond ervoor. Ik dacht: het moet niet gekker worden, ik moet mijn best doen om bij mijn dochter goed en helder voor de dag te komen in plaats van andersom.''

Quote Ik steek mijn geld voor later liever in een woning voor mijn dochter dan dat ik het op de bank zet

Heb je staan verven en behangen in haar nieuwe huis?