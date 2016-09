Vrouw die zich bij seks voordeed als man vecht celstraf aan

Newland had tot tien keer toe seks met haar vriendin. Die was ervan overtuigd dat ze de liefde bedreef met een man. Het stel zag elkaar alleen als Newtons vriendin geblinddoekt was. Zij zei dat ze een ex-kankerpatiënt was en zich schaamde voor haar littekens.



De veroordeelde verkleedde zich als man om haar vriendin het bed in te krijgen. Ze zette een mannenstem op bij afspraakjes, noemde zichzelf Kye Fortune en maakte een nep-account aan op Facebook onder die naam.



De twee spraken elkaar eerst regelmatig via de telefoon, omdat Newland zei dat ze nog niet wilde afspreken vanwege haar ziekte. Later ontmoette het stel elkaar in hotels.



Rollenspel

Tijdens de seks zou Newland zich hebben vermomd door haar bovenlijf in te wikkelen met verband en een muts te dragen. Maar toen haar partner tijdens een vrijpartij haar blinddoek afdeed, ontdekte ze dat ze al die tijd had gevreeën met een vrouw die een nep-penis droeg.



Newton ontkent de beschuldigingen en zegt dat haar vriendin al die tijd wist dat ze geen man was. Haar personage zou onderdeel zijn geweest van een rollenspel waarmee beide partijen hadden ingestemd. Haar advocaten noemden het verhaal van het slachtoffer volstrekt ongeloofwaardig.



Desondanks werd de Britse in september vorig jaar schuldig bevonden en kreeg ze een jarenlange celstraf opgelegd. De rechter noemde haar ,,zeer manipulatief, intelligent en obsessief."



Onzeker

De vrouw zit inmiddels al een paar maanden vast, maar blijft volhouden dat ze niets strafbaars heeft gedaan. Ze zegt dat ze haar vriendin nooit heeft gevraagd een blinddoek om te doen. Het onwaarschijnlijke is dat de twee maar liefst honderd uur met elkaar hebben doorgebracht. Zo zouden ze samen televisie hebben gekeken en in de zon hebben gelegen.



Dat deed de bedrogen vriendin allemaal terwijl ze een blinddoek droeg. ,,Het voelde goed", zei ze daarover bij een eerdere zitting. ,,Het lijkt dom om te zeggen, maar het was een echte, normale relatie."