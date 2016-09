Als moeder van vier zoons en grootmoeder van vier kleinzoons heeft 'de bal' altijd in de marge van mijn leven meegespeeld. Wanneer op straat een bal voor mijn voeten rolde, gaf ik er een beleefde trap tegen... Maar de enige bal die mij persoonlijk raakte, was het pingpongballetje.



Toch vertelde een vriendin af en toe zo enthousiast over haar voetballende kleindochter, dat ik nieuws­gierig werd en kleindochter Lisa Knikman uitnodigde een kroketje met mij te eten, zodat

ik haar aan de tand kon voelen over haar voetbalpassie. Zij stak meteen van wal:



,,Ik was zeven jaar, zag eruit als een jongetje. Die jongens waren ook nog klein. Ik had kort haar, leek een knulletje in spijkerbroek en -shirt. Ik speelde drie jaar in een jongensteam bij Olympia."



,,Toen ik elf was, kwam ik voor het eerst in een meisjesteam van sc Het Gooi, waar ik nog steeds speel. Ik speelde drie jaar in de jongenscompetitie. Die jongens zijn niet bang voor de bal!"



,,Ik speel nu al zes jaar bij Het Gooi. De eerste keer dat we met de meisjes tegen de jongens uit 's-Graveland speelden, wisten zij niet wat ze overkwam. Ze keken ons aan: 'Hè? Tegen de meisjes? Dat winnen wij makkelijk!' Ze lachten ons uit, het zou voor hen wel een makkie worden. En toen wonnen wij met 6-0!"



,,Ik speel linksmidden. Of vóór. Daar leer je het spel verdelen, je hebt overzicht, je leert aanvallen en meerennen, heen en weer. Het enige verschil tussen jongens en meisjes: jongens zijn fysiek sterker, zijn daardoor sneller, kunnen harder lopen. Het kost tijd, er zijn zo veel dingen die je moet weten vóór je het spel doorhebt. Na het jaar in het selectieteam heb ik heel veel inzicht in het spel gekregen."



,,Vrouwenvoetbal is op het ogenblik booming. Toch zijn we in de media vrijwel niet zichtbaar. En dat terwijl we ook een vrouwen-eredivisie hebben. Ajax is naast het Oranjeteam het bekendst. Het best betaald zijn de Oranje Leeuwinnen, zij spelen topvoetbal. Het grootse deel van die vrouwen speelt bij Ajax in de competitie. Het Gooi (200 leden) heeft nu een deal met de Ajax-vrouwen. Maar je hoort er niets over, terwijl er ontzettend veel talent zit. Ze komen te weinig aan de publiciteitsbak. Dat moet écht veranderen. Wat soms meespeelt, is het publieke oordeel over vrouwenvoetbal. Het zou low class zijn, hockey is zogenaamd meer high class. De KNVB heeft coaches die heel af en toe komen kijken op de club. Vroeger waren er toer­nooi­­en met vier tegen vier, waar zij dan ook kwamen kijken."



Hoe zit het met de blessures? Lisa laat haar kuit zien, een blauwe plek met de afdruk van noppen. ,,Dat doet wel pijn, maar het spel is nooit echt agressief. Het blijft vriendschappelijk."



En valt er iets te verdienen in het vrouwenvoetbal?

,,Dat is onderzocht. De allerbeste beroepsvoetbalster krijgt 160.000 euro per jaar. Dat is bij de mannen natuurlijk wel anders... Zij verdienen al vlug een miljoen."



Hoe is jullie sociale leven?

,,We voelen ons verbonden, zijn vriendinnen, na afloop wordt er gefeest! Ik maak ook muziek, heb een bandje, Chapter 12. Ik speel donderdag in Loosdrecht, als Lisa en Lotte - zo heet de zangeres van mijn bandje. Ik speel gitaar, zing, drum ook. Maar na de twee maanden zomerstop ben ik weer terug bij de club!"