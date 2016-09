VVD'er Fred Teeven verlaat de politiek

Teeven zegt er niet op uit te zijn om als bewindspersoon terug te keren in een volgend kabinet. Teeven trad in maart 2015 samen met minister Ivo Opstelten (eveneens VVD) af vanwege de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H. Hij keerde daarna terug in de Tweede Kamer en houdt zich daar bezig met defensie en buitenlandse handel.



Oud-officier

Zijn politieke carrière begon oud-officier van justitie Teeven bij Leefbaar Nederland. Hij volgde Pim Fortuyn op als lijsttrekker nadat hij met ruzie bij de partij vertrok. In 2002 kwam Teeven voor Leefbaar in de Tweede Kamer terecht, om een jaar later op te stappen.



In 2006 kwam hij voor de VVD op de lijst voor de parlementsverkiezingen. Vier jaar later werd hij staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.