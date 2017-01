VVD-top stuurde aan op vertrek Van der Steur

Als premier Mark Rutte even na acht uur 's avonds de emotionele Ard van der Steur knuffelt, ratelen de camera's van persfotografen. Als er daarna meer camera's komen, doen de heren nog een hug.



Het beeld is ijzersterk en stut het verhaal van de premier van zo even. ,,Ik zou hem zo weer aanstellen als minister.''



Toch weten bronnen rond het Binnenhof dat dit slechts een deel van het verhaal is. De keuze van Van der Steur om op te stappen was 'nauwelijks nog een eigen keuze', klinkt het. Dat Van der Steur in z'n afscheidswoord zei dat hij 'voor het debat aan de premier heeft laten weten' dat hij zou opstappen, is een deel van de waarheid. Insiders benadrukken: het was vooral andersom. Het werd de minister vertéld dat een vertrek onvermijdelijk was.



Al vanaf maandag ligt de optie van een vertrek op tafel, zeggen ingewijden. De laatste uitzending van Nieuwsuur is nog niet eens klaar, of de reacties vanuit de Tweede Kamer zijn ongemeen fel. Dinsdagochtend schrikt de VVD-top er van dat vanuit de SP, PVV, D66 én GroenLinks woorden als 'liegen' in de mond worden genomen. Het oordeel lijkt geveld, klagen en beseffen de VVD'ers. Het weerwoord of de feiten zijn niet langer leidend, het politieke krediet van Ard is gewoon op.