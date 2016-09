VVD wil af van verbod majesteitsschennis

PvdA ziet ruimte voor meer geld in de klas

18:37 Regeringspartij PvdA ziet ruimte voor meer geld naar het onderwijs. ,,Laten we kijken wat we kunnen doen voor leerlingen in de klas'', zei PvdA-fractieleider Diederik Samsom woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de begroting 2017.