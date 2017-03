'Waar heb jij straks spijt van?'

Ondanks de verschillen, ontdekten we een patroon in de ontdekkingen van Bronnie Ware. Want al die verschillende vormen van spijt gaan eigenlijk steeds over dezelfde vraag: wie is de baas in jouw leven? Veel mensen geven hun autoriteit weg aan iemand anders. Ze maken zich volkomen afhankelijk van wat hun partner van ze wil, of hun werkgever. Of wat hun ouders hadden gewild, of 'wat de maatschappij nu eenmaal verwacht'. Iedereen heeft wat over ze te zeggen, behalve zijzelf. Vreemd is dat niet, want het eerste dat kleine kinderen leren, is dat een ander de baas in huis is. Papa en mama bepalen wanneer je naar bed moet en wat je op je bord krijgt. Op school wordt die constructie vervolgens bevestigd, want een ander bepaalt ook daar wat er gebeurt en wanneer het goed genoeg is. Als kind word je zelfs beloond om je zo goed mogelijk naar die autoriteit te voegen: het levert je liefde en waardering op - en verkleint de kans op afwijzing. Die eerste jaren zijn zo bepalend, dat het voor veel mensen moeilijk is om later in hun leven opeens volledig de verantwoordelijkheid te nemen.