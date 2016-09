Waarom Diederik Stapel geen zelfmoord pleegde

Als je op een terras in Den Bosch cappuccino's met hem drinkt, zou je het niet zeggen. Zijn ogen twinkelen, hij glimlacht en vertelt enthousiast. Diederik Stapel - met baardje - straalt levenslust uit. Maar nog maar kort geleden verlangde hij maar naar één ding: zijn eigen dood. De ooit zo succesvolle hoogleraar sociale psychologie beschrijft in zijn nieuw boek Zuchten de donkerste momenten in zijn leven. 'Ik wil niet meer. Ik adem nog wat, kreun en steun nog wat, maar het liefste slaak ik met alles wat ik nog in me heb, een allerlaatste, eindelijk rustgevende zucht'. In 2011 bleek dat Stapel op grote schaal had gerommeld met wetenschappelijk onderzoek. Hij vervalste de uitkomsten of zoog die uit zijn duim. Na zijn ontmaskering als allergrootste fraudeur in de Nederlandse universitaire wereld trof de Brabander een schikking met het Openbaar Ministerie. Maar van de anderen, van de samenleving, kreeg hij levenslang. Stapel werd verketterd, uitgekotst. Hij kwam nergens aan de bak, nog niet in de eenvoudigste banen - en ook vandaag de dag gunnen critici hem geen nieuwe baan.

Nietsnut

Wekenlang lag hij na de affaire rillend in bed. 'Ik wil er niet uit', dacht hij. Vandaag niet, morgen niet, later niet. Ik blijf hier liggen tot alles voorbij is'. Stapel: ,,Ik dacht dat iedereen, ook mijn vrouw en kinderen, beter af zouden zijn zonder mij."



Bij zijn 'zelfbestelde depressie' wacht hem de vraag: Is hij een nietsnut of een total loss? Van piekeren valt Stapel in korte tijd 15 kilo af. Komt hij uit bed dan laat hij alles uit zijn handen kletteren. Een fles wijn, een zware snijplank; 'eens in de twee, drie dagen breek ik een kop, glas, of schaal'. Antidepressiva helpen hem de dag door. De personages van Goede Tijden Slechte Tijden worden zijn beste vrienden.



Het tweede deel van het boek gaat over Stapels pogingen om er weer bovenop te komen. Om ten slotte te beschrijven waarom hij - hoewel het leven voor hem geen zin heeft - ervoor kiest om door te ploeteren.



Dat lukt aardig, vertelt Stapel. Zijn psycholoog heeft een punt gezet achter de therapie. ,,Ik heb een stempel gekregen: Gezond."



Ja, hij valt nog wel eens. Dan wordt alles weer donker en komt hij volledig tot stilstand. Maar hij krabbelt sneller op. ,,Ik weet wat ik moet doen om weer in beweging te komen.''



Zelfhulpboeken, daar had Stapel niets aan. Hij las er tientallen, boordevol schema's en tips met wat hij moest doen, laten, onthouden of juist vergeten om weer gelukkig te worden. ,,Hardlopen zou ontzettend heilzaam zijn. Nou, daar ging ik me alleen maar ellendiger van voelen."



Er is geen universeel recept tegen depressie, leerde Stapel. Maar gaandeweg ontdekte hij waar hij wél baat bij had. Met een 'lijstje voor de dag' in de hand deed hij de was, kookte hij, of probeerde wat te mediteren. ,,Dat was aan het begin al heel wat."