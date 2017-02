Waarom in ieder huis klusjes blijven liggen

Stel nou, in theorie, dat je toch aan de slag wilt. Bijvoorbeeld omdat je geliefde blijft klagen. Of omdat bezoek telkens over die loshangende draden begint. Weet dan: zelfs bij een overzichtelijke klus is een plannetje nodig. Zoek uit welk materiaal je nodig hebt, en bepaal het moment dat je dat plintje gaat vastkitten. Niet dat ene weekend, maar de precieze tijd. Bij het smeden van zo'n plan blijkt vanzelf of de taak te hoog gegrepen is. Een enkel muurtje behangen gaat misschien nog, maar het schilderen van de trap is allicht werk voor een vakman.



Wie niet kan - of niet wil - klussen, moet hulp inschakelen. Door die handige oom te bellen of op Google te zoeken naar een klussenman of -vrouw in de buurt. Rondvragen werkt ook. Zo komt Guido Barnard uit Voorburg, alias de Lachende Klusser, ook aan het gros van zijn werk. ,,Je kunt via Werkspot of Marktplaats iemand zoeken, maar bij mij gaat het in 80 à 90 procent van de gevallen via via. Ik werk vooral voor particulieren en word vaak gebeld voor een kleine klus, zoals het ophangen van een lamp. Als dat bevalt, dan belt zo'n klant mij de volgende keer weer.''