Waarom kijken we zo graag misdaadseries?

Hoeveel moorden heb ik in de loop der jaren in diverse televisieseries en speelfilms gepleegd zien worden? Het moeten er tienduizenden zijn geweest. Toch heb ik er nooit een seconde wakker van gelegen.



De eerste keer dat ik echt opveerde in mijn kijkstoel, was toen ik in een volle bioscoopzaal voor het eerst de douchescène uit Psycho (1960) van Alfred Hitchcock - de moeder van alle filmmoorden - onderging. Het schreeuwende publiek zal ik nooit vergeten. Deze moord zag niemand aankomen.



Sindsdien zie ik dagelijks tientallen moorden in de bioscoop en op televisie. Soms zijn ze ronduit oubollig zoals in Midsomer Murders, waarin slachtoffers zelfs in een bord soep kunnen verdrinken. Soms is het ondraaglijk realistisch, zoals de Poolse regisseur Krzystof Kieslowski liet zien in A Short Film About Killing (1988), waarin het een eeuwigheid leek te duren voordat een taxichauffeur werd gewurgd.