Waarom laten we zó veel geld liggen?

Horde 1: Afkeer van verandering

Om te beginnen willen we helemaal niet weg bij onze verzekeraar of ons energiebedrijf. Wij mensen hechten namelijk aan de situatie zoals die nu is. Zelfs als die niet optimaal is. ,,Je weet wat je hebt en je weet niet zeker wat je ervoor terugkrijgt. Omdat we niet graag kiezen voor onzekerheid, doen we niets en blijven we gewoon zitten", verklaart gedragseconoom Kirsten Rohde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.



Een experiment in Californië illustreert onze liefde voor de status quo. Proefpersonen moesten hun mening geven over hun elektriciteitsbedrijf. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld: de ene helft was klant bij een bedrijf met een betrouwbare service maar een hoog tarief. De andere groep had een goedkoop maar minder betrouwbaar elektriciteitsbedrijf. De proefkonijnen mochten kiezen voor een hogere betrouwbaarheid in ruil voor een lager tarief en andersom, in zes verschillende variaties. Opvallend was dat 60 procent in beide groepen koos voor het eigen energiebedrijf.