Waarschuwing Rutte na 175 aangiftes om Turkse spanningen

Volgens Rutte lag de piek in juli, vlak na de mislukte coup van 15 juli in Turkije. De afgelopen weken kwamen er minder aangiftes binnen. Gisteren werd al bekend dat in Rotterdam ruim tachtig aangiftes waren gedaan. Rutte zei dat mensen ook anoniem of afgeschermd aangifte kunnen doen. Bijvoorbeeld als zij geen aangifte durven te doen omdat ze vrezen dat dit uitlekt.



In de ministerraad is opnieuw gesproken over de onrust in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Er zijn geen bewijzen voor directe inmenging van de Turkse regering in ons land, aldus Rutte, maar het kabinet let daar wel op: ,,We zijn er heel scherp op. Als we aanwijzingen zouden hebben dat de Turkse autoriteiten erachter zitten, en we kunnen dat aantonen, zullen we volgende stappen zetten en daar zullen we ook niet voor schromen."