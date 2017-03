'Wachten op de diagnose sloopt'

Joke van Damme had geen enkele klacht, geen knobbeltje, niks, maar tóch een B0-score na een bevolkingsonderzoek. Betekenis: het kan vriezen, het kan dooien. ,,Wat als het probleem niet een onduidelijke scan is, maar borstkanker? En wat als het ernstig is en uitgezaaid?"



Ze deed geen oog dicht. Tot haar opluchting kon ze de volgende ochtend om half 9 al terecht in de Breast Clinic van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Daar maakte een radioloog een nieuwe mammografie, een aanvullende echo en deed een punctie. De uitslag volgde direct: een cyste, loos alarm.



Beleid

De Dordtse Breast Clinic doet al wat vanaf 1 juli landelijk beleid wordt: een vrouw met vermoeden van borstkanker niet heen en weer verwijzen van chirurg, naar radioloog en weer terug, zoals decennialang de gewoonte is geweest. Maar direct naar de mammaradioloog die gespecialiseerd is in het stellen van de diagnose borstkanker. Vrijwel direct weet de vrouw waar ze aan toe is.



Mammaradioloog Marc Kock van het Dordtse ziekenhuis: ,,Wij zien hoe zenuwachtig vrouwen zijn als ze hier komen, die angst moet zo kort mogelijk duren. Daarom zorgen we voor een intake binnen een dag en uitsluitsel zelfs binnen een uur."



Waarom nog niet alle ziekenhuizen eenzelfde aanpak hebben? Ten eerste moet je voldoende gespecialiseerde mammaradiologen hebben, zegt Kock. ,,En het vergt een andere werkwijze waarin radiologen een deel van het werk van de chirurg overnemen. Dat is wennen, voor beide specialisten."