Wachttijden te lang: bellers politielijn haken massaal af

De wachttijden voor bellers lopen nog altijd hoog op, soms tot een half uur, melden bronnen bij de Regionale Service Centra (RSC) van de politie. Twee maanden geleden berichtte deze krant al dat de politie tips mist door ict-problemen en een explosief ziekteverzuim bij de telefooncentra.



Pleisters en lapmiddelen

Sindsdien is de situatie nauwelijks verbeterd. In veel regio's lukt het nog steeds niet om 80 procent van de bellers binnen 20 seconden te woord te staan. Ook is er veel onvrede over spoedmaatregelen die de politietop afkondigde na de berichtgeving door deze krant. De maatregelen worden 'pleisters' en 'lapmiddelen' genoemd.



,,Er is sprake van een angstcultuur", zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,Medewerkers durven niet openlijk te klagen en leidinggevenden ondernemen te weinig actie." Een RSC-medewerker beaamt dat: ,,Iedereen is bang en duikt om z'n eigen hachje te redden."



Taskforce opgericht

In juli heeft de politietop een taskforce opgericht om de problemen bij de servicecentra aan te pakken. De taskforce staat onder leiding van Ronald Zwarter, rechterhand van politiechef Oscar Dros, die als portefeuillehouder verantwoordelijk is voor de dienstverlening bij de politie.