Wakker worden uit mijn Klaas Dijkhoff-crush

Het filmpje leek verdacht veel op een filmpje van De Correspondent: de site die grossiert in korte verhalen met snel wisselende camerastandpunten, één pratend hoofd dat een probleem uitlegt en tussendoor heel nonchalant eens een hand door het haar haalt, of een slok water neemt. Maar dit was niet De Correspondent. Dit was de VVD. En hoewel die voorheen hun joligheid toonden door op een podium zo nu en dan een saxofoon aan de lippen te zetten, tappen ze tegenwoordig uit een ander vaatje.



Het vaatje Klaas Dijkhoff. Klaas, die zonder al te veel moeite afgelopen seizoen De Slimste Mens won. Die aldaar aantoonde een gevatte, nuchtere, slimme vent te zijn. Een man van wie ik altijd denk dat ik hem nog ken uit mijn studententijd. Alsof ik hem wel eens om vier uur 's ochtends dronken in de Utrechtse Kosten Koper heb zien staan. Hij heeft iets nonchalants, en tegelijkertijd straalt hij ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel uit.



Die Klaas vertelt in het VVD-filmpje hoe hij en zijn partij de vluchtelingencrisis hebben aangepakt. Kort gezegd: hij ging praten met zijn Europese collega's, Rutte sprak met 'de echte bazen' van Europa en er werd gebeld met burgemeesters in het land om uit te zoeken of ze plek hadden voor opvang.



Zoals rapper Extince dan zegt: zo gezegd, zo ge-diggi-daan. En half in gedachten verzonken zat ik mee te knikken. Tot ik wakker schrok uit mijn milde Klaas-crush en dacht: ja maar ho eens even. Je kunt wel stoer vertellen dat je de vluchtelingencrisis hebt beteugeld, maar ondertussen zitten er heel veel vluchtelingen in een soort niemandsland. Bij de grenzen van Griekenland, Turkije en Italië zitten ze vast: ze kunnen niet terug en ze mogen Europa niet in. In de kou. Onder beschamende omstandigheden.



Zaken die de VVD gewiekst uit het filmpje heeft geknipt.



Ik snap dat je in tijden van Tim Hofman en Kamergotchi's de jongeren wilt aanspreken met een kek filmpje. En dan is Dijkhoff natuurlijk je man. Maar De Correspondent zou makkelijk een filmpje kunnen maken over hoe het beleid van Dijkhoff heeft gefaald. En daar ben ik dan ook wel benieuwd naar.