Wankel bestand in Syrië

De beelden maakten in en buiten Syrië emoties los. In Aleppo, al vijf jaar de speelbal van oorlogsgeweld, speelden kinderen op straat. Er werd gelachen, er werd muziek gemaakt. Mensen gingen bij elkaar op bezoek, zaten samen buiten te eten. Artsen kwamen tot rust zonder nieuwe oorlogsslachtoffers. En dat allemaal dankzij een bestand dat afgelopen maandag in een deel van het land van kracht werd. Een staakt-het-vuren, afgedwongen door een Russisch-Amerikaans initiatief.



Een week later is het ergste te vrezen. Het bestand wankelt door aanhoudende schendingen. Rusland en de VS ruziën over een Amerikaanse luchtaanval op Syrische regeringssoldaten. De gematigde rebellen en de Verenigde Naties zijn boos op dictator Bashar al-Assad omdat hij de onderhandelingen over hulptransporten aan de belegerde burgerbevolking frustreert. De volgeladen trucks kunnen geen kant op.



Daarmee lukt niet wat Syrië zo nodig heeft: herstel van het aan flarden geschoten vertrouwen. Het eerste beetje vertrouwen, opgewekt door een bestand dat eindelijk standhoudt, door nagekomen afspraken over hulpverlening, door aanhoudende samenwerking tussen Moskou en Washington. Maar na een week van betrekkelijke rust is het wantrouwen alleen maar toegenomen. De verwijten vliegen over en weer. Het Kremlin, de enige partij die in Syrië echt aan de touwtjes trekt, waarschuwt dat het geweld elk moment weer kan losbarsten.



Met het geruzie staan ook de luchtacties van Rusland en de VS tegen IS en Jabhat Fateh al-Sham (het voormalige Al-Nusra) op losse schroeven. Het zou het eerste gezamenlijke offensief zijn tegen de moslim-extremisten.Het eerste hoopgevende initiatief in Syrië in maanden dreigt nu ten onder te gaan. Hopelijk zijn Moskou en Washington ervan doordrongen dat als de kinderen van Aleppo weer moeten rennen voor hun leven, de kans op beëindiging van dit gruwelijke conflict lijkt verspeeld.