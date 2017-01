Wantrouwen

Ik las een verhandeling over het mechanisme van Antikythera. Het werd in 1901 door sponsduikers opgedoken van de zeebodem bij het gelijknamige eiland en naar het museum in Athene overgebracht. Pas vijftig jaar later zag een wetenschapsarcheoloog er bij toeval tandwielen in, in dat vreemde, gecorrodeerde object, en dat was het begin van een sensationele wetenschappelijke ontdekkingsreis naar de betekenis van het apparaat. Het mechanisme van Antikythera bleek een analoge computer uit de eerste of tweede eeuw voor Christus te zijn, waarmee complexe astronomische berekeningen werden uitgevoerd.



Het mechaniek bestaat uit 38 bronzen tandwielen en gegraveerde platen die met hendels bediend konden worden. Het diende als maankalender, voorspelde maans- en zonsverduisteringen en berekende de seizoenswisselingen. Liefst 42 data van belangrijke gebeurtenissen in het jaar, zoals de Olympische en de Isthmische Spelen, waren erop af te lezen.



De vondst van een zo geavanceerd apparaat betekende een breuk met de heersende opvatting dat de Grieken voornamelijk politiek-filosofisch geïnteresseerd waren. Dit was hoogwaardige technologie, van een niveau waarvan niet vermoed werd dat het toen al bedacht, ontworpen en uitgevoerd kon worden. 'Latere modellen', schrijft Wikipedia, 'kenmerken zich door een veel lagere complexiteit met circa acht tandwielen. Het mechanisme getuigt van een vakmanschap dat pas in de achttiende eeuw weer bereikt werd.' Het is de arrogantie van iedere nieuwe generatie dat ze denkt de vorige generatie vooruit te zijn. Iedere generatie opnieuw denkt dat ze het verleden overwonnen heeft, en dat de mensen die voor hen leefden, onmogelijk net zulke verfijnde gedachten en inzichten konden hebben als zij. Vooruitgang, denken we, dat zijn wij zelf. Misverstand. Er bestaat geen gestage vooruitgang. Er zijn verlichte tijden die met duisternis worden afgewisseld. Ideeën, inzichten en technologieën gaan verloren en duiken weer op, het wiel wordt telkens opnieuw uitgevonden.



Deze tijd lijkt naar zo'n periode van duisternis vooruit te wijzen. Het fundamentele wantrouwen in onze politiek-maatschappelijke instellingen is een indicator. Aan democratische grondbeginselen wordt getornd, politici hebben elk aanzien verloren en de rechtspraak wordt verdacht gemaakt. Autoriteit als zodanig stuit op wantrouwen - een wetenschapper verkondigt meningen, een bankier is een graaier, een politicus een leugenaar en Europa een speeltje van de elite. Maatschappelijke instellingen zijn zo sterk als het vertrouwen dat ze genieten. Ze hebben geloof nodig voor hun voortbestaan, maar het geloof van deze tijd is wantrouwen. Het is de bloeitijd van complottheorie en nepnieuws. Algemeen wantrouwen ondergraaft de fundamenten van het sociale en maatschappelijke leven en brengt dat aan het wankelen. Hoewel wantrouwen zeker nuttig kan zijn, is het in zijn huidige vorm onvruchtbaar en regressief.



Het mechanisme van Antikythera laat zien hoe een hoog ontwikkelingsniveau plotseling kan verdwijnen. Dat het achttien eeuwen kan duren voordat hetzelfde peil weer bereikt wordt. Als het al niet voorgoed onder water verdwenen is.