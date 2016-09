'Wat denken jullie te gaan doen?'

Duizenden malen werd haar 'open brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer' op internet gedeeld. Ria Caspers (63) is geen PVV-stemmer, maar ze maakt zich wél zorgen over de migrantenstroom en over de groeiende invloed van de islam in Nederland. 'Wat gaat u daaraan doen?' vroeg ze de politici.



Caspers' oproep verscheen op opiniesite The Post Online. Ze eindigt met: 'Ik durf mijn zorgen nauwelijks te delen, omdat ik word weggezet als racist en islamofoob'. Ze kreeg bijval: 'Uit het hart gegrepen!', 'Ik maak me net als u zorgen over mijn kinderen en kleinkinderen'. Maar er was ook scepsis over de verwachte reacties uit Den Haag. 'Ik ben bang dat deze brief meesmuilend word weggelegd', reageerde iemand.



Ik leerde Ria kennen door op Twitter door te linken naar een Duitse krant. Daarin stond een reportage over de snel voortschrijdende islamisering van de Britse stad Blackburn. In een deel van Blackburn geven - vaak economisch succesvolle, maar zeer conservatieve - moslims de toon aan. Vrouwen dragen er de nikaab; de deprimerende zwarte sluier die alleen de ogen vrijlaat. Het gezag in die islamitische middenklassewijken is in handen van geestelijk leiders, niet in die van politie of bestuurders.



Ik noemde die ontwikkeling 'huiveringwekkend'. Ria Caspers reageerde. Geschokt. 'Ik vrees voor onze toekomst', schreef ze. 'Kunnen we alleen maar machteloos toekijken?' Nee, je kunt ook iets doen, stelde ik voor. Deel je zorgen met politici, schrijf een brief. Enkele weken na de publicatie zitten we op het terras van café-restaurant Het Alternatief in Voorhout. Ria is nog beduusd door de emoties die ze heeft losgemaakt. ,,Kennelijk voelen veel meer mensen zich politiek niet vertegenwoordigd. Vroeger stemde ik VVD of D66. Nu weet ik het niet meer.''