Afgelopen week verscheen in deze krant een interview met socioloog Ruud Koopmans, die meerdere onderzoeken naar fundamentalisme binnen de islam had gedaan, met de schrikwekkende conclusie dat wereldwijd 50 miljoen moslims bereid zijn geweld te gebruiken om hun geloof te verdedigen. Zijn bevindingen leverden meteen debat op.



Er ontstond een vreemde doch voorspelbare dynamiek: aan de ene kant werden zijn integriteit en toetsmethoden in twijfel getrokken, veelal door progressieve mensen die zich niet in het geschetste beeld herkenden. Zij vonden de onderzoeken stemmingmakerij en broddelwerk.



En dan was er nog de groep die bijkans juichend het interview ontving, omdat bestaande angsten en zorgen over de radicale islam bevestigd werden, nota bene door iemand die zich jaren in de materie heeft verdiept en min of meer een vermaarde wetenschapper is. Wat me daaraan verbaasde is dat een hele beweging, van politici tot activistische journalisten, het momentum aangreep om diepgewortelde frustraties te uiten. In diverse kranten viel te lezen dat niemand over de intolerante vorm van de islam wil praten. Het probleem zou worden genegeerd. Alleen clandestien was er ruimte voor commentaar op de religie.



Wat een klucht. Geert Wilders en consorten benoemen al twaalf jaar het probleem van de radicale islam. De PVV is de grootste partij in de peilingen, de beweging stevent af op een grote verkiezingswinst. Er gaat geen dag voorbij of we lezen ergens over het gevaar van moslimfundamentalisme. En vermoedelijk is die onheilstijding terecht. Het signaleren van radicalisme is echt niet het probleem. Dat gebeurt tegenwoordig bijna obsessief. En van wegkijken of allochtonenknuffelen kan ook geen sprake zijn, al was het maar vanwege de publieke opinie, die voortdurend door rechts wordt aangestuurd.



Het enige échte probleem is dat niemand een werkbare oplossing heeft, niet op links en al helemaal niet op rechts. Geert Wilders misbruikte de conclusies van Koopmans door alle Marokkanen in een tweetje te dehumaniseren. De PVV-voorman schreef dat hij na 15 maart 'schoon schip' maakt.



Zolang dit soort infantiliteiten de krantenkoppen bepaalt, mag er niet geklaagd worden over het gebrek aan signaleren, maar eerder aan het ontbreken van krachtige politici die ook oprecht met de zaak aan de slag willen.