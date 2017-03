Wat is de toekomst van Anna en Abuk?

Huisje, boompje, beestje

Anna: Niets is goed genoeg, voor de kleine Anna. Haar ouders geven gemiddeld zo'n 642,90 euro aan 'basics' uit: rompertjes, Zwitsal-spulletjes, een commode. En al die andere baby-spullen die in Nederland essentieel lijken (een hippe Bugaboo) kosten nog eens 1120 euro. Een eigen kinderkamer is een voorwaarde. Is die er niet, dan verkassen haar ouders snel. Als heel gemiddeld meisje woont Anna in een koopwoning van zo'n 240.000 euro met een lapje groen: 70 procent van de huizenbezitters bezit een tuintje. Natuurlijk is er in huize Anna internet: slechts 6 procent van de Hollandse huishoudens heeft het niet. En dat beestje? Dat is natuurlijk een kat. Die jaarlijks ook nog eens 550 euro opsoupeert.



Abuk: Ook onze Abuk - het wondertje van 1,5 - verdient het beste. Alleen: er is niks. Abuk bezit hooguit één eigen jurkje en een handgemaakt poppetje. Voor luiers is er deze maand geen geld. Haar moeder improviseert maar wat met wat oud beddengoed. Abuk dommelt elke nacht in een hutje van klei en riet bij haar moeder in: de dames slapen in Zuid-Soedan apart. Op Abuks erf van 9000 vierkante meter is geen stroom, geen wc (slechts 20 procent heeft een 'schijthuisje') en haar moeder moet voor een jerrycan schoon water waarschijnlijk een ruim halfuur lopen. En, nee: ook geen internet, maar Abuks familie bezit wel een mobieltje dat op de markt, tegen betaling, wordt opgeladen.



