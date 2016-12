Wat is liefde? Nogal een boude vraag, maar zo voor Kerst is het interessant om eens te kijken naar dingen die je vanzelfsprekend vindt. Dus ga er eens goed voor zitten en stel jezelf de vraag: wat is liefde eigenlijk? Het lijkt in eerste instantie eenvoudig. Je herkent liefde wanneer je het ziet. Je weet dat het er is, als je het voelt. Of zit het ingewikkelder in elkaar?



Bijna een eeuw geleden onderscheidden de denkers C.S. Lewis en Abraham Maslow al twee verschillende soorten liefde. Aan de ene kant zagen zij de need-love, ofwel: liefde omdat je eigenlijk iets terugverlangt. Je zou dit de onvolwassen liefde kunnen noemen, omdat het uitgaat van een ongelijkwaardigheid. Je hebt iets van de ander nodig en om dat te krijgen, hou je van 'm. Of: je krijgt iets van de ander en daardóór houd je van 'm. Als je het zo ziet staan, denk je misschien: dat is toch helemaal geen liefde? En dat klopt ook. Het is een ruil.



Maar kijk maar eens om je heen hoe vaak we denken dat dit liefde is: ik hou zo van hem, want hij doet zoveel voor me. Of: ik hou zo van haar, want ze maakt mijn leven compleet. En elke keer zeg je in zo'n situatie: omdat ik dit krijg, voel ik liefde. Op die manier is liefde niets anders dan een transactie: het is per definitie voorwaardelijk en je geeft het omdat het jouw behoeftes vervult. Misschien zelfs wel omdat er dan ook van jou gehouden wordt.