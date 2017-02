Wat je nog niet wist over de huid

Het kan volgens huidarts Yael Adler geen kwaad onze huid beter te leren kennen. Wie zijn vel goed leest en ruikt, kan erachter komen wat een ontsteking, puist of geur vertelt. Vaak maskeren we eigen luchtjes en onregelmatigheden met crèmes, zeepjes, parfums of deodorant. Tot schrik van de miljoenen bacteriën, schimmels, gisten, virussen en mijten die schadelijke indringers helpen verjagen.



Waaruit bestaat onze huid? Onze huid bestaat uit drie lagen. De bovenste, de opperhuid, beschermt ons tegen zaken van buitenaf. De tweede laag, de lederhuid, is de airco. Hier loopt ons vatenstelsel doorheen dat door middel van doorbloeding de warmteafgifte van het lichaam regelt. In de onderhuid bevindt zich ons vetweefsel, wat isoleert tegen de kou.



Hoe vaak dien je je handen te wassen?

Door je handen te wassen met antibacteriële bestandsdelen verwijderen we voortdurend belangrijke micro-organismen. Die beschermen ons tegen ziektes. Dus was de handen met mate: wel na het poepen, niet per se na het plassen. Altijd voor het eten, want agressieve ziekmakende bacteriën en virussen verspreiden zich vaak via de handen.



Waarom vinden we onszelf lekker ruiken en anderen stinken?

Onze geurklieren bevinden zich achter het oor en vaak in plooien zoals oksels, bilnaad en schaamstreek. Ze reageren bij activiteit en prestaties. Denk aan stress. Omdat we de eigen unieke geur goed kennen, zijn we die gewend. Die van anderen niet en daarom vinden we hen vaak stinken.



Waarom zweten voeten?

Op de huid van je voeten (en handen) zitten geen talgklieren, maar des te meer zweetklieren. Transpiratie maakt de huid stroever en daardoor kun je op bezwete voeten beter vluchten voor beren. Met zweethanden klim je sneller in een boom. Daar hebben we niets meer aan, maar voor onze voorouders was dat handig.



Is zweet ergens goed voor?

Zweet bestaat voor 99 procent uit water dat uit ons bloed is geperst. Het helpt de zure pH-waarde van de huid te handhaven en bij de temperatuurbeheersing. Zweet verdampt op onze huid en dat werkt verkoelend.



Zijn moedervlekken linke soep?

Een moedervlek is een ophoping van pigmentcellen, maar kan ontaarden in huidkanker. Met sommige word je geboren, maar de meeste ontstaan op jonge leeftijd door onbeschermd in de zon te vertoeven. Ze kunnen later verschijnen. Als een moedervlek 'onrustig' is, dus groter wordt, jeukt of bloedt, ga dan naar de huisarts.



Wat doe je aan (jeugd)puistjes?

Acne ontstaat door overmatige talgproductie en ontstekingen. En bij jongeren door hormonen. Er zijn twee manieren om acne aan te pakken. Bij jongeren wordt vaak de stof isotretinoïne gebruikt, die is afgeleid van vitamine-a-zuur en overactieve talgklieren beïnvloedt. Een half jaar een hoge dosis en de acne verdwijnt zienderogen. Een andere manier is om je dieet aan te passen. Laat voedsel met witmeel, suiker en transvetten weg, zoals chips en kant-en-klare pizza's. Vermijd de latte macchiato's, want dagelijks melk drinken vergroot de talgklieren en bevordert ontstekingen in ons lijf. Eet in plaats daarvan veel groente, volkorenproducten, noten en vis(olie) met omega 3-vetzuren. Ook ontstekingsremmende darmbacteriën, die je als probiotica inneemt, bevorderen een duidelijk gezondere huid zonder puistjes.