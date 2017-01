Wat zeggen de planeten over jou?

Het staat in de sterren geschreven, zeggen ze. Dus kijken we graag naar de astrologie om een idee te krijgen van wat het komende jaar voor ons in petto heeft.

Ram: 22 maart - 21 april

Jouw focus ligt dit jaar voornamelijk op je relaties, in het bijzonder op je liefdesrelatie. Er is onduidelijkheid en je voelt je niet meer gewaardeerd door je geliefde. Daar komen conflicten van want jij pikt dat niet. Je wordt stiller en trekt je terug. Dit kan het einde van je relatie betekenen. Je neemt dit jaar de tijd om uit te zoeken of je wel een relatie wil! Want er is een sterke behoefte om alleen te zijn en je eigen plan te trekken. Alleen een partner die daarin mee kan gaan, kan bij je blijven. Er is hoe dan ook een doorbraak in de liefde. Op je werk voel je een ontevredenheid. Je gaat op zoek naar iets anders. Denk aan de (ouderen)zorg of iets anders waar je echt iets voor een ander kunt betekenen. Je spiritualiteit beleef je sterk. Je ruimt tijd in voor meditatie waarin je tot rust komt. Je ontmoet gekke, inspirerende mensen die je uitdagen te veranderen.

Kreeft: 22 juni - 21 juli

Als Kreeft treed je meestal niet zo op de voorgrond. Daar houd je niet van. Liever help je anderen achter de schermen en zorg je voor de natjes en de droogjes. Niet in 2017! Jij gaat zelf aan het roer staan en duwt je leven voorwaarts. Je hebt een duidelijke missie met je werk en steekt daar veel energie in. Je laat je door niemand iets zeggen maar gaat je eigen weg. Dit levert geen weerstand maar juist bewondering op. Mensen ondersteunen je en leiden je naar het goede moment en de goede plaats. Je sociale kant is je kracht. Je herkent talenten in vooral jonge mensen en coacht hen in hun mogelijkheden. Meestal ben je emotioneel en veranderlijk, maar dit jaar ben je rationeel en standvastig. Een hele nieuwe Jij staat op, en je vindt het hartstikke leuk. Je voelt hoe je kracht toeneemt. In de liefde ben je erg aantrekkelijk voor anderen. Heerlijk vind je dat.

Stier: 22 april - 21 mei

Jij gaat een jaar in waarin je nieuwe kennis op gaat doen. Dit kan in de vorm van een cursus of (zelf)studie waarin je op zoek gaat naar zingeving. Jij wilt een nieuwe, diepere laag in je leven aanbrengen en verder gaan dan je neus lang is. Je zit met heel veel filosofische vragen en wilt daar een antwoord op. Omdat je je in nieuwe kringen gaat begeven, kom je ook nieuwe mensen tegen. Heel anders dan je gewend bent. Je voelt je met hen verbonden op een diep niveau. Omdat je even helemaal uit je dagelijkse, gewone werkelijkheid wilt, ga je op reis. Je wilt jezelf op een andere manier leren kennen. Geen gouden stranden en cocktails in hangmatten, maar wel backpacken door mooie en ongerepte natuur. Je relatie kan wat bekoelen omdat jij je zo ontwikkelt. Je bent meer bezig met je gedachten, dan met je gevoel.

Tweeling: 22 mei - 21 juni

Jij keert terug naar een oude liefde. Niet in de vorm van een mens, maar een bijzondere interesse die je hebt. Daar vind je de verdieping van je leven die je nu nodig hebt om te groeien als mens. In 2017 merk je dat je stabieler wordt en minder beweeglijk. Je weet wat je wilt en laat je niet zomaar van de wijs brengen. Op huiselijk vlak komt er een ingrijpende verandering. Die had je al wel verwacht, maar in de praktijk moet je toch even innerlijk schakelen. Je geeft graag je kennis door aan anderen en leert daar zelf ook van. Op je verlanglijstje staat een grote reis die je al heel lang wilt maken. Dat gaat ook gebeuren! Je stuit op onbegrip vanuit je omgeving en dat vind je lastig. Toch ga jij je eigen gang. In de liefde ben je zeker van je zaak. Je twijfelt niet en blijft ook hier heel stabiel. Jij laat je in 2017 dus van een heel andere kant zien. Je toont doorzettingsvermogen, ook als het moeilijk is.

Leeuw: 22 juli - 21 augustus

Het wordt een jaar waarin je wat minder met de buitenwereld bezig kunt zijn. Je voelt wel een drang om mee te doen aan het leven om je heen, maar je komt er niet echt toe. Jij bent thuis nodig bij je gezin of je familie. Een onopgeloste kwestie uit je verleden komt opnieuw naar boven. Je kunt dat dit jaar gaan verwerken en dat gaat je veel energie kosten. Is het gedaan, dan komt er juist veel nieuwe energie vrij. Acceptatie is een sleutelwoord. Dit wordt een jaar waarin je een fundamentele verandering gaat meemaken. Zo kun je letterlijk gaan verhuizen, maar ook figuurlijk. Doe je dat laatste dan ga je je leven vanuit een nieuw perspectief zien. In de liefde vind je vooral vriendschap belangrijk. Je wilt liever niet te veel over emoties praten, maar wel over gezamenlijke idealen die je wilt realiseren. Je leert nieuwe, vooruitstrevende mensen kennen.

Maagd: 22 augustus - 21 september

Dit wordt een bijzonder jaar voor jou, Maagd. Je blikt veel terug op je leven en merkt telkens dat het verleden voorbij is. Dat lijkt een open deur, maar deze realisatie is erg diep. Je bent graag alleen omdat je dan bij jezelf komt. De liefde is belangrijk natuurlijk. Ze biedt je een spiegel voor je eigen kracht en spiritualiteit. Bestaande relaties worden sterker en stabieler en met een beetje pech saai. Nieuwe relaties kenmerken zich door een zeer gewenste zekerheid. Je neemt hoe dan ook meer verantwoordelijkheid voor jezelf en je relatie. Dit wordt het jaar van loslaten wat niet meer bij je hoort. Vasthouden aan het oude doe je om de emotionele pijn van het afscheid niet te hoeven voelen. Zodra je inziet dat dit zinloos is, kun je erom lachen en het laten gaan. Dan begint jouw voorbereiding op een hele nieuwe fase in je leven in 2018.

Schorpioen: 22 oktober - 21 november

Jij bent meestal niet degene die het hoogste woord voert en kijkt liever de kat uit de boom. In 2017 is dat anders. Je communiceert meer, schrijft meer en bent meer in gesprek met familie. Je huis is je basis en omdat de energie hierheen gaat, ga je verhuizen of verbouwen. In je nieuwe huis voel jij je beter. Je bent erg gevoelig voor wat er om je heen gebeurt en dit kan je vermoeien. Neem dus regelmatig de tijd om te ontspannen, liefst in of op het water. Spiritualiteit speelt een heel grote rol komend jaar. Je kunt bijzondere ervaringen krijgen die je aanzetten je persoonlijke, spirituele zoektocht te beginnen of voort te zetten. Dit geeft een nieuwe dimensie in je leven en je leert nieuwe mensen kennen die iets wezenlijks toevoegen aan je leven. Je relatie kan hierdoor of opgetild worden zodat het je band met je partner verdiept, of je merkt dat het tijd is voor afscheid.

Weegschaal: 22 september - 21 oktober

Jij voelt je voor veel dingen verantwoordelijk komend jaar. Vooral als het om kinderen of jongeren gaat, ben jij de aangewezen persoon om de leiding te nemen. Vriendschap en verliefdheid liggen dicht naast elkaar en dit kan betekenen dat er een nieuwe liefde uit een bestaande vriendschap opbloeit. Juist omdat je elkaar al zo goed kent, weet je precies wat je aan elkaar hebt. Ondanks al die intensieve contacten kun jij je ook alleen voelen. Alsof je geen hulp krijgt en achter feiten aan loopt te rennen. Net als je wilt opgeven, komt er tóch hulp. Het duurt gewoon wat langer. Het wordt een jaar met gouden kansen. Je uitstraling is bijzonder goed en mensen zijn graag bij en met je. Let wel op de extra kilootjes, want die zitten er snel aan met al die feestjes waar je heen moet. Vanuit je netwerk komen er interessante aanbiedingen op je pad.

Boogschutter: 22 november - 21 december

Jij prijst je gelukkig met je vrienden en voelt je gedragen door hen. Het doet je goed om midden in je netwerk te staan en te communiceren met anderen. Zo scherp jij je visie en stel je je mening bij. Ook ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws. Zeker voor de latere Boogschutters geldt dat zekerheid erg belangrijk is. Je wordt onzeker van chaos en onduidelijkheid en kunt dan heel radicaal reageren. Je maakt korte metten, trekt definitieve strepen onder dingen en neemt absolute besluiten. Dat je daarmee het kind met het badwater weggooit, neem je voor lief. Je zet jezelf op de eerste plaats en dat mag iedereen weten. In 2017 ben je ook gericht op relaties. Je laat je van je meest wijze kant zien in moeilijke doorgangen. Liefde blijkt een toverwoord en je maakt mee dat dit het antwoord is op al je vragen.

Steenbok: 22 december - 21 januari

Jouw jaar draait om de basis van je bestaan. Dat houdt alles in dat te maken heeft met je geborgen voelen: je wortels, je afkomst en hoe je woont. Je onderzoekt hoe je familielijn in elkaar zit en wat er aan energie is doorgegeven van generatie op generatie. Hoe dat jou beïnvloedt en wat je daarvan wilt behouden. Maar ook werk je aan je concrete basis. Je gaat verhuizen, samenwonen, er komt gezinsuitbreiding of je doet een ingrijpende verbouwing. Hierbij ga je niet over een nacht ijs, maar bereid je alles zorgvuldig voor. Bovenal wil je duidelijkheid en zekerheid, liefst in goede harmonie met je geliefden. Je ontmoet ook onmogelijkheden dit jaar. Je kunt dan niet meer verder en er lijkt geen oplossing te zijn. Richt je dan op zaken die wel gaan en laat je helpen door iemand die je vertrouwt. Ook moet je dit jaar dingen echt in je verleden laten en niet telkens oprakelen.

Waterman: 22 januari - 21 februari

Jij voelt je geroepen om je in te zetten voor anderen. Zelf red je het prima in je leven, maar sommige mensen om je heen niet. Je wordt vooral geraakt door jongeren en wilt iets voor hen doen. Je gebruikt je maatschappelijke positie, je kennis en je talent voor netwerken om iets voor elkaar te krijgen, waar anderen beter van worden. Idealistisch en bijzonder! Je maakt veel nieuwe vrienden. In de liefde gaat het je heel goed. Bestaande relaties worden alleen maar beter, en nieuwe relaties ontstaan. Je bent snel verliefd. Ook je creatieve kant wordt aangesproken dit jaar. Je bent soepel in het out of the box denken en komt met originele oplossingen voor complexe problemen. Soms kom je wat koel over, maar dat beeld klopt niet. Je bent warm en voelt je betrokken bij de mensen om je heen. Pas op dat je niet teveel je eigen gang gaat, want daarmee roep je conflicten op.

Vissen: 22 februari - 21 maart