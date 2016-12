Waterschappen in actie vanwege zware windstoten

Rijkswaterstaat meldt dat dijkdoorgangen worden gesloten. Ook kunnen kades worden ontruimd en kan dijkbewaking worden ingesteld. De zeesluis in het Eemskanaal bij Farmsum wordt vanavond gestremd voor de scheepvaart.



De coupures (dijkdoorgangen) in Delfzijl zijn eind van de middag al gesloten. Volgens een woordvoerder van het waterschap wordt een waterstand van 3,5 boven NAP verwacht.

Vanwege de hoge waterstanden worden mogelijk vannacht ook maatregelen getroffen bij Hoek van Holland.



De afvaarten van de veerdiensten van en naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn vanwege de weersomstandigheden gewijzigd.



Het KNMI waarschuwt mensen alert te zijn in Noord-Holland, Friesland en Groningen (waaronder dus ook het Waddengebied). Er worden zware windstoten verwacht. Vanwege het ontstuimige weer is waarschuwingscode geel afgegeven.



Windstoten

Vandaag aan het eind van de middag en in de avond is er in de noordelijke kustgebieden kans op zware windstoten van 80 tot 90 km/uur. Vooral in het Waddengebied kunnen dan bij buien zware windstoten voorkomen.



Landinwaarts in de drie noordelijke provincies zijn vanavond bij buien windstoten van ongeveer 75 km per uur mogelijk. De wind neemt aan het eind van de avond af.



Ook het weer van gisteren was opvallend. Eerste Kerstdag kan de boeken in als de twee-na-warmste Eerste Kerstdag sinds de start van de metingen in 1901. Volgens Weerplaza werd het vandaag aan het einde van de dag 12 graden. Alleen vorig jaar en in 1997 was het warmer. Vorig jaar was het op 25 december met 14,0 graden het warmst en in 1997 werd het 12,8 graden.



Tyfoon

Ook op andere plekken in de wereld is het weer anders dan gebruikelijk. Zo gaan de Filipijnen momenteel gebukt onder een tyfoon, waardoor de inwoners noodgedwongen hun huizen moesten verlaten. In Chicago en omgeving woedt een sneeuwstorm, waardoor er zo'n 40 centimeter sneeuw kan vallen.