'We gaan met Asscher de verkiezingen winnen'

Afgelopen zomer zei minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dat zijn plek op de kieslijst van de PvdA hem nog wel iets uitmaakte voor zijn gemoedstoestand. De partijtop gaf hem de vijfde plek. Op drie stond een nieuw Kamerlid. Daarop gaf Dijsselbloem partijvoorzitter Spekman en lijsttrekker Asscher te kennen dat hij erover ging nadenken.



Dijsselbloem:,,Ik kan op zoek naar een hoge baan. Maar ik wil door voor de PvdA en dus voor Nederland. Want de tijd is rijp is om Nederland vooruit te helpen. Maar dan moet je het gevoel hebben dat de PvdA je daar ook vol voor wil inzetten.''



Bij de vijfde plaats had u dat gevoel niet?



,,Nee, daar zat iets van twijfel in. Daar moest ik even over nadenken. Vervolgens belden Spekman en Asscher. Ze zeiden: 'Luister, je moet dit niet gaan uitleggen als dat we jou er minder graag bij hebben. Als je dat echt gaat denken zetten we je onmiddellijk op 3.' Dat deden ze. Toen was mijn zorg ook meteen weer weg.''



Waarom wilt u weer minister van Financiën worden?



,,Niet om het baantje. Maar we komen nu in een fase dat we Nederland vooruit kunnen helpen, dan wil ik ook graag op deze plek zitten. We moeten investeren in eerlijke duurzame groei, nieuwe spelregels voor de arbeidsmarkt. Een belastingstelsel waarin ook de grote bedrijven meebetalen. We zijn er nog niet.''



U heeft jaren impopulaire bezuinigingen moeten verdedigen. Wilt u er bij zijn nu alle partijen weer geld willen uitdelen?



,,Prima dat partijen kenbaar maken wat ze willen. Maar partijen accenturen meer wat ze willen uitgeven dan waar ze het weghalen. De VVD wil extra geld voor verpleeghuizen. Als ik kijk naar de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB), zie ik dat ze dat weghalen bij minimum-inkomens en ze zetten ouderen de hele kabinetsperiode op nul.''



Moet de PvdA nog wel willen regeren? De kiezer lijkt jullie af te gaan straffen op 15 maart.



,,Mijn ongemak met de vraag is dat jullie uitgaan van een hele slechte uitslag. Ik blijf zeggen: misschien maken jullie een denkfout. Het kan op 16 maart heel anders zijn. Het ligt heel erg aan het politiek landschap en de verhoudingen. Als iedereen dadelijk tussen de 15 en 20 zetels eindigt, dan komt er een moment dat je als PvdA je verantwoordelijkheid moet nemen. Als wij dingen kunnen bereiken voor de mensen waarvoor wij in de politiek zitten, dan moet je dat doen. Maar als de verhoudingen helemaal scheef zijn en je bent het zevende wiel aan de wagen, maak je misschien een andere afweging.''



Zijn de kiezers uw PvdA niet gewoon zat?



,,Veel onvrede heeft te maken met een gevoel van onrechtvaardigheid. Mulinationals betalen 2 of 3 procent en de MKB'er 20 procent. Dat is niet uit te leggen. Waarom maken mensen zich zorgen over al die asielzoekers? Omdat die soms voorrang krijgen op de woningmarkt of wel een nieuw bankstel krijgen terwijl je het zelf niet kunt betalen. Het kabinet heeft de woningwet aangepast en sobere voorzieningen ingevoerd, maar gemeenten moeten die wel gebruiken. Er wonen asielzoekers in hun eentje in een huurwoning met drie of vier slaapkamers. In een woonwijk waar wachtlijsten zijn. Maar als we tegen onze bevolking en onze eigen kinderen zeggen: misschien moet je wel langer thuis blijven wonen en zelf sparen voor je een keer een eigen huis kunt krijgen, dat verhoudt zich heel slecht tot de asielzoeker die een verblijfsvergunning krijgt en meteen een huis krijgt van een gemeente. Het kan slimmer en soberder. Er zijn ook gemeenten die het anders doen en zo'n woning verbouwen en er drie of vier alleenstaande asielzoekers in zo'n woning onderbrengen. Dat vind ik rechtvaardiger en verstandiger.''