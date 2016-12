,,We gaan de fossiele industrie begraven en jij bent uitgenodigd"

Zien jullie minpunten?



Rotmans: ,,Over de kolencentrales wordt met geen woord gerept. Terwijl ook de nieuwe centrales, zoals die van RWE in de Eemshaven, zo snel mogelijk dicht moeten. Dat het Kabinet hybride-auto's niet langer fiscaal stimuleert is een blunder. Dat is een zeer sterke prikkel is voor duurzaamheid."



Peters: ,,We moeten niet te snel willen afbreken. Haal het gasnet niet weg vóórdat er een goed alternatief is. Het gasloos maken van woningen blijft voorlopig lastig. Aardgas is minder vervuilend dan kolen en olie, we kunnen het voorlopig zeer goed gebruiken."



Rotmans: ,,Het Kabinet lijkt sluiting van de kolencentrales nu uit te stellen. Dat is oliedom, laf en kortzichtig, maar ik zet er een goede fles whisky op dat alle vijf resterende centrales binnen vijf jaar dicht zijn. Als het nu niet gebeurt, doet een volgend Kabinet dat wel en anders doet de economie zijn werk en sluiten ze ook."



Twistpunt

Daarmee raakt Peters het grootste twistpunt aan. Beiden verschillen diametraal van mening over de rol van gas in de Nederlandse economie. Rotmans wil er zo snel als mogelijk vanaf.



Rotmans: ,,Gas blijkt een veel sterker broeikasgas dan gedacht, ook al omdat er veel gaslekken zijn. Bovendien creëert kolen roet en smog die de opwarming tegengaan. Als we van kolen naar gas stappen zijn we niet schoner uit. Het scheelt 0,2 graad opwarming."



Peters: ,,In Nederland is er nauwelijks lekkage..."



Rotmans: ,,Hier is het geen 20 procent zoals in ontwikkelingslanden, maar kan het nog steeds oplopen tot 5 tot 10 procent."



Peters: ,,Ik praat bovendien niet alleen over aardgas, maar ook over schoon bio- en groengas. Van aardgas moeten we af, al was het maar omdat onze gasbel in 2050 op is."



Rotmans: ,,Met alle respect: gas blijft gas. Biogas en groen gas is beter dan aardgas, maar het blijft fossiel en stoot CO2 uit."



Jullie gaan het niet eens worden.



Peters: ,,Echt groen gas bestaat wel degelijk. Gas blijft tijdens de energietransitie nodig, zeggen wij als NOGEPA."



Rotmans: ,,In de industrie misschien, de Botlek is in 150 jaar opgebouwd, dat breek je niet zomaar af. Maar neem huizen: ik ben met Urgenda nu vijf jaar bezig en we hebben tweeduizend gasloze huizen. Pas tweeduizend! Nog zeven miljoen woningen te gaan."



Peters: ,,Het kost ook tienduizenden euro's per woning."



Rotmans: ,,Vijf jaar geleden kostte het meer dan een ton, nu de helft en over vijf jaar slechts 20.000 euro. Een normaal gezin verdient dat in tien jaar terug."



Peters: ,,In oude huizen is het anders lastig."



Rotmans: ,,Ook oudere panden kunnen we beter isoleren en van een warmtepomp voorzien. Dan kom je al heel ver. Het is vooral een mentaal probleem. Zelfs mijn moeder zegt: je gaat toch niet mijn radiator weghalen en me in de kou zetten 's winters?"



