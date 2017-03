'We hebben een nieuw politiek systeem nodig'

Paspoort Maurice de Hond Geboren

8 oktober 1947, Amsterdam.



Loopbaan

Projectleider bij marktonderzoeksbureau Inter/View vanaf 1975, in 1980 directeur.

Wordt al snel de bekendste opiniepeiler van Nederland, ook actief als voetbalscheidsrechter.

Sinds 2002 actief vanuit View/ Ture met opiniepeilingen via internet.

Bijt zich vanaf 2005 vast in de Deventer moordzaak. De Hond beweert dat de verkeerde persoon vast zit en beschuldigt openlijk iemand anders. Het levert hem een veroordeling op.

Vanaf 2012 is hij bezig met onderwijsvernieuwing.



Privé

Getrouwd met Mari, vader van vijf kinderen, grootvader van drie. Twee journalisten van The Daily Telegraph lopen net de deur uit. Even daarvoor had hij nog een Griekse journalist aan de lijn. ,,En gisteren... ik weet het niet eens meer. Ik heb nog nooit zoveel buitenlandse pers aan de lijn gehad als nu. Dit worden de eerste Europese verkiezingen sinds de Brexit en Trump, en iedereen wil weten of de populistische lente hier ook aanbreekt. Het lijkt wel of de hele wereld ineens naar ons kijkt.''



Wat ze te horen krijgen van 's lands bekendste opiniepeiler? Dat het onwaarschijnlijk spannend wordt, ten eerste. En dat het waarschijnlijk geen duel wordt tussen Rutte en Wilders alleen, zoals de peilingen nu nog aangeven, maar een driestrijd. ,,Omdat het vrijwel is uitgesloten dat Wilders premier wordt, zelfs als hij de grootste wordt. Dus gaan mensen denken: wat bereik ik met mijn stem op de PVV? En dan is de vraag: wie van de rest gaat zich in die strijd mengen, wie wordt de uitdager van Rutte? Buma, Pechtold, Asscher? Ik zie het ook zomaar gebeuren dat er een kabinet komt waar noch Wilders noch Rutte in komt te zitten, met Buma of Pechtold als premier."

Worden het voor u persoonlijk ook spannende verkiezingen? Vier jaar geleden kreeg u forse kritiek, omdat uw peilingen er naast zaten.

,,In mijn laatste peiling voor die verkiezingen voorspelde ik een nek-aan-nekrace tussen VVD en PvdA, 36-36. Het werd 41-38. Dus de grote lijn was gewoon goed. Maar ja, als je exact van de uitslag uitgaat, zal het altijd fout zijn.



Ik heb er één keer echt naast gezeten, in 1986 - toen zei ik dat de PvdA duidelijk groter zou worden dan het CDA, en dat gebeurde niet. Maar verder zat ik de afgelopen jaren gewoon goed.

Kijk, ik krijg vaak kritiek omdat ik dingen eerder signaleer dan anderen. Zoals toen Wilders met de PVV begon, en ik hem al snel op meer dan twintig zetels peilde. Beláchelijk vonden ze dat. Nou, je hebt het gezien. Of nu met DENK: die peilde ik maanden geleden al op drie zetels.''



U baseerde die peiling onder meer op de uitslagen bij het Songfestival.

,,Dat zit anders. Toen die mannen van DENK voor zichzelf begonnen, ben ik op die Turkse aanhang gaan inzoomen. Dan zie ik dat een derde van de Turkse kiezers op iemand met een Turkse naam stemt. En dat koppel ik dan aan het feit dat Turken in Nederland en Duitsland ook bij het Songfestival heel nationalistisch stemmen.

Dan zeg jij nu: hij heeft z'n score bepaald op basis van het Songfestival. Nee, door die feiten heb ik me gerealiseerd dat mensen met die herkomst behoorlijk nationalistisch stemmen. En dat weeg ik dan inderdaad mee in mijn peilingen. Dat heet wegen, of corrigeren, en dat doen alle opiniepeilers.''

Quote Peilen is moeilijk, we hebben allemaal dezelfde problemen

U krijgt veel kritiek van collega's en academici. Hoe verklaart u dat?

,,Dat is jalousie de métier, denk ik. Ik doe dit nu veertig jaar en ik krijg sinds dag één ongefundeerde kritiek uit de universitaire wereld. Peilen is moeilijk, we hebben allemaal dezelfde problemen. Ik probeer daar oplossingen voor te vinden, dat is me in al die jaren heel behoorlijk gelukt. En dat zitten die collega's dan op onderdelen af te zeiken, om vervolgens hetzelfde te doen als ik. Ik krijg natuurlijk veel aandacht. Misschien steekt dat.



Ik zie juist gekke dingen bij andere bureaus. Bij eentje ging D66 vorige maand ineens vijf zetels omhoog, en de PVV vijf omlaag. Zonder enige verklaring. Zoiets breng je toch niet naar buiten? Als ik nu met de auto naar Rotterdam rij en bij aankomst staat m'n dagteller op 40 kilometer, dan bel ik niet meteen het ANP om te melden dat Amsterdam en Rotterdam dichter bij elkaar zijn gaan liggen. Dan ga ik naar de garage om m'n teller te laten nakijken.''



Om een afwijkende mening zat hij in de voorbije veertig jaar nooit verlegen. En niet alleen over peilen. Bijna Cruijffiaans eigenwijs stortte De Hond zich op uiteenlopende onderwerpen als misdaadbestrijding, onderwijs, sport en politiek. Het bracht hem grote successen én mislukkingen. Zijn bemoeienis met de Deventer moordzaak, waarin volgens De Hond de verkeerde persoon is veroordeeld, leverde hem zelfs een voorwaardelijke celstraf op.

Vorig jaar pleitte hij nog voor een herziening van de Nederlandse spelling: dat hele onderscheid tussen korte ei en lange ij, wat had dat nou eigenlijk nog voor zin?

Volledig scherm Styling Brigitte Kramer - Met dank aan Suit Supply, Zara, Fratelli Rossetti © Corné van der Stelt ,,Maar dan komt er een bak weerstand op je af... Dan lees je het verschil niet meer tussen peiler en pijler, zeggen ze dan. Maar dat hoor je ook niet als je het uitspreekt, en dan begrijpt iedereen je toch ook? Dat haal je toch uit de context?



Die kritiek komt uit de intellectuele hoek, want die ervaart natuurlijk weinig problemen met spelling. Maar er zijn miljoenen mensen die dat wél moeilijk vinden, en die zijn daar juist blij mee. Intellectuelen komen dan met argumenten als de rijkdom van de taal. Het doet pijn aan hun ogen. Nou, misschien moet je dat eens overhebben voor mensen die moeite hebben met taal.''



U heeft zich vast weleens afgevraagd waarom u zo veel weerstand oproept.

,,Omdat ik gevestigde belangen en zekerheden aantast. Voor sommige mensen is dat lastig. En daar kan ik wel tegen, hoor. Ik heb al veertig jaar stormen overleefd."



Geniet u ervan?

,,Nee. Ik ben ook helemaal geen ruziemaker. Als scheidsrechter ben ik bijvoorbeeld juist heel verbindend. Maar als ik ergens in geloof, laat ik me niet weerhouden door mogelijke consequenties. Mijn hele optreden in de Deventer moordzaak heeft me financiële schade berokkend, mensen hebben me uitgelachen, ik ben veroordeeld wegens smaad. Maar ik weet dat ik gelijk heb en op een dag zal dat blijken ook.



Ik kreeg in 2012 een onderscheiding voor vrijwilligererswerk uit handen van Lodewijk Asscher, toen nog wethouder in Amsterdam, en die zei: ze hadden een koninklijke onderscheiding voor je aangevraagd, maar die is geweigerd omdat je een veroordeling op je naam hebt staan. Toen zei ik: ik ben trotser op die veroordeling dan ik ooit op een lintje zou zijn.



Ik koester het motto van mijn vader: wie bang is, krijgt ook klappen. Stel dat je ziet hoe aan de overkant van de straat een oud vrouwtje wordt geslagen. Dan kun je eropaf, met het risico dat je zelf klappen krijgt, of doorlopen. Maar het punt is: ook als je niks doet, heeft het gevolgen. Als die vrouw doodgaat, neem je dat jezelf eeuwig kwalijk. Dus dan kun je maar beter handelen zonder al te veel na te denken over de gevolgen. Dat is wat mijn vader me leerde.''

Quote Nederland is verdeeld in twee kampen

Vader Sam de Hond had óók een strafblad. Werd veroordeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat hij joden illegaal aan voedsel hielp. Hij dook onder, werd verraden en kwam terecht in Auschwitz, net als zijn latere vrouw. Zij viel er ten prooi aan medische experimenten, die ten doel hadden Joodse vrouwen onvruchtbaar te maken. De twee overleefden het kamp - en kregen twee jaar na de bevrijding toch een kind, Maurice. Een wonder.



De familiegeschiedenis heeft hem in meer dan één opzicht gevormd. Verwacht van opiniepeiler De Hond bijvoorbeeld geen termen als 'boze witte man' of 'de verliezers in de samenleving'. ,,Mijn ouders waren laagopgeleid, mijn vader werkte op de markt, ik heb daar mijn halve jeugd doorgebracht. Die mensen daar zijn oprecht. Ik vind het niet goed om op die mensen zulke labels te plakken. Heel terecht agenderen zij nu een aantal dingen. Alleen: we hebben geen goed systeem om daarmee om te gaan."



Nederland, doceert De Hond, is verdeeld in twee kampen: mensen die somber zijn over de veranderingen in de laatste twintig jaar en over hun financiële toekomst, en mensen die daar juist positief over zijn. ,,En die groepen begrijpen elkaar totaal niet. Die eerste groep, die stemt PVV, SP en 50Plus. Het zijn doorgaans wat lager opgeleide mensen, die banen hebben met minder toekomstperspectief. En die groep heeft totáál niet het idee dat de andere groep hun problemen onderkent. Ze vinden dat die andere groep de problemen op hun bordje neerlegt. En ze hebben natuurlijk ook een punt. Ik bedoel: er wordt geen AZC neergezet in de grachtengordel.''

Volledig scherm © Corné van der Stelt En hier, zegt De Hond, wreekt zich een nog groter probleem: onze huidige parlementaire democratie is aan het eind van z'n levenscyclus. ,,Dat systeem is uit de tijd dat mensen slecht geïnformeerd waren, hun lot in handen legden van de boven hen gestelden. Maar die wereld bestáát niet meer. Mensen weten veel meer, ze willen directe invloed. Daarom zijn ze elke keer zo teleurgesteld: ze gaan naar de stembus en daarna gebeurt vier jaar lang van alles waar ze nooit om hebben gevraagd. We hebben een nieuw politiek systeem nodig, dat zich veel meer richt op draagvlak onder de bevolking, en meer overlaat aan de burgers zelf."



69 jaar oud is hij inmiddels, en opa. Maar begin niet over stoppen - ook al zou hij dan meer tijd hebben voor zijn kleinkinderen. ,,Ik weet niet of iemand er gelukkiger van zou worden als ik opeens niks meer zou doen. Ikzelf in elk geval niet.''



Wat voor grootvader bent u?

,,Ik denk wat anders dan de gemiddelde opa of oma. Ik merk dat het voor mij niet eenvoudig is die rol in te vullen. Ik heb een relatief jong kind, dat heeft er misschien mee te maken. Maar het komt ook door de oorlog. Ik heb nooit grootouders gehad. Dus die hele relatie tussen een kleinkind en z'n grootouders, die heb ik niet meegekregen. De andere grootouders zijn fantastisch voor die kinderen, maar bij mij... Ik ben degene die ze het minste zien. Jammer, wel. Maar ik heb nog zo veel andere dingen te doen. Het is een afweging.''



Zijn jongste kleinkind, dochter van zoon Marc, werd in januari geboren. Het meisje draagt de naam van Maurice' eerste vrouw, Jasmin. Zij overleed in 1980 aan borstkanker.

,,Mooi dat Marc haar die tweede naam heeft gegeven. Ik had het wel verwacht. Toen ik zelf zeven jaar geleden een dochter kreeg, heb ik haar expres niet die naam gegeven. Ik wilde mijn zoons de mogelijkheid gunnen hun moeder zo te eren.''

Quote Ze is veel te vroeg overleden, maar het was een afronding van het leven met elkaar

U noemde de maanden voor haar dood ooit de mooiste periode uit uw leven.

,,Dat was iets ongelooflijks, eigenlijk. Vijf maanden voor Jasmin doodging, wisten we al dat haar kansen heel klein waren. Ik ben toen gestopt met werken. We zijn in die maanden zo dicht bij elkaar gekomen. Er zat niks meer tussen, we waren alleen maar met z'n tweeën. Er waren natuurlijk zware momenten, maar het was heel fijn dat we die tijd kregen. We hadden anders nooit in ons leven de kans gehad om zo dicht bij elkaar te komen. De beperkingen vielen weg.



Toen Marc 3 werd, was ze al heel zwak. Toen hebben we nog een goochelaar laten komen, op haar slaapkamer, om zijn verjaardag te vieren, samen met zijn broertje en grootouders. Dat was zo mooi, dat is zo'n dierbare herinnering. Ze is veel te vroeg overleden, maar het was een afronding van het leven met elkaar. Dat heb je niet als iemand plotseling overlijdt.''

De Hond hertrouwde twee jaar later. Met zijn tweede vrouw kreeg hij drie kinderen, van wie er één na negen maanden overleed. Het huwelijk strandde vier jaar later - De Hond noemt het 'mijn grootste mislukking'. ,,Ook al had ik nog meer pijn gehad als ik toen niet was gescheiden. Maar de impact op mijn tweede vrouw en op mijn kinderen was groot. Ik kan rationeel wel verklaren dat het zo is gelopen, maar zij hebben er pijn door geleden.''