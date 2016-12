'We hebben vier jaar lang gevochten voor een Brexit'

Historisch moment

Met 52 tegen 48 procent stemmen de Britten voor een Brexit. Een historisch moment: nooit eerder stapte een land uit de Europese Unie. Nigel Farage claimt de overwinning. ,,Durf te dromen. De zon komt vandaag op in een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk. Dit is een overwinning voor de gewone mens."



,,Om 05.30 wilde Nigel met ons naar Westminster, hij wilde het feest samen met zijn team vieren. We gingen lopend. Ik blootvoets, ik kon niet meer op mijn hakken staan. De koude stoeptegels gaven mijn pijnlijke voeten wat verkoeling. Passerende fietsers scholden ons uit, vroegen of we ons realiseerden wat we hadden gedaan. 'Jazeker', riep ik terug. Taxichauffeurs toeterden, schreeuwden: 'Goed gedaan!' Het was een overwinningstocht."



Iconisch

Toen ze aankwamen bij Westminster stond er een zee van internationale media. Nigel wilde voor de foto's de mensen om hem heen die alles met hem hebben meegemaakt. ,,Hij liep op me af, glimlachte en zei: 'Ik kom naast jou staan'."



Dat ze op die iconische foto terechtkwam, had ze niet voorzien. ,,Ik wist niet dat die foto de volgende dag in alle kranten zou staan. Mijn haar zit verschrikkelijk, eigenlijk sta ik er heel slecht op. Maar ik was zo trots op dat moment. Ik houd me altijd op de achtergrond, maar tegelijkertijd ben ik ook een van de weinigen die Nigel vaak vertelt waar het op staat. Het voelde als persoonlijke erkenning. Zelfs nu, zes maanden later, lijkt het alsof het allemaal een droom was."



Een paar honderd meter verderop kwam premier Cameron zijn ambtswoning uit. Ondanks dat hij voor het referendum beloofde aan te blijven, ongeacht de uitslag, maakte hij bekend af te treden. ,,Het land heeft een frisse leider nodig. Ik zal de komende weken aanblijven, maar ik denk niet dat ik de kapitein ben die ons land naar de volgende bestemming loodst."



Teleurgesteld

Nu, zes maanden na de Brexit-stem, is Melanie teleurgesteld in de nasleep van het referendum. ,,De toon in veel media is negatief, en ook veel politici zijn afkeurend. Maar je kunt de wens van 52 procent van de bevolking toch niet wegzetten als 'idioot'? De positieve kanten worden veel te weinig gezien, daarom schiet de afwikkeling ook niet op."



Ze is er niet van overtuigd dat premier Theresa May haar belofte waarmaakt en eind maart begint met de Brexit-onderhandelingen met de EU. ,,Er is geen plan. Daarin zie je de arrogantie van de remain-kant: ze rekenden niet op een Brexit, daardoor zijn we er nu niet klaar voor. Wat ik wil? Het lidmaatschap volledig opzeggen. Een nieuw model, dat is geboetseerd naar de wensen van het Verenigd Koninkrijk, maar ook gunstig is voor de EU. Ik denk dat het mogelijk is om het voor elkaar te krijgen dat we een vrij verkeer van goederen krijgen, maar dat we niet mee hoeven te doen met het vrij verkeer van personen. Uittreding gaat ons op korte termijn geld kosten, maar op lange termijn profiteren we ervan."



Brexit means Brexit

Om dat voor elkaar te krijgen, gaat ze het land weer in namens de EFD. ,,In januari beginnen we met de Brexit means Brexit-campagne. Om te zorgen dat iedereen weet wat wij willen: helemaal uit de EU stappen, en om te vertellen hoe het Verenigd Koninkrijk eruit moet zien na de Brexit." Want die Brexit komt er - dat weet Melanie zeker.



Het is heel bijzonder om daaraan te hebben bijgedragen, vindt ze. ,,Vier jaar hebben we er voor gevochten. Tijdens de campagne waren er dagen dat de respons fantastisch was. Dan denk je: we gaan het flikken. Maar er waren ook dagen die heel slecht waren. Het was een achtbaan. Alle kritiek die we kregen, het reizen van hot naar her, alle debatten, de bijeenkomsten. Al die flyers die we uitdeelden, de deuren langs, de zere vingers en voeten, elke dag weer. Terwijl het leek alsof iedereen tegen ons was. Dit is een overwinning voor de gewone mens. Het is het allemaal waard geweest.''