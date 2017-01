We zeggen te vaak sorry

Doorleefd

Als je 'sorry' niet helemaal echt en doorleefd is, laat het dan achterwege. ,,Helemaal géén sorry is nog altijd beter dan een slechte sorry", zegt Lerner.



Hoe het dan wél moet? Lerner heeft er een handboek over geschreven. ,,Het zegt: de beste 'sorry's' zijn de hele korte. Zeg gewoon dat het je spijt. Kous af. Begin er niet een hele uitleg rond te breien over het hoe en waarom, want je maakt je 'sorry' er helemaal kapot mee. Heb ook niet de ambitie om alles meteen helemaal uit te praten. Voor een eerste stap is een gewone 'sorry' al genoeg. De rest komt later wel."



Boodschap

Laat je 'sorry' ook niet om jou draaien. ,,Uiteindelijk heb je een boodschap over te brengen aan de ander en gaat het niet over jóu. Zeg niet dus niet: 'O sorry, ik ben zo beschaamd. Wat een vreselijk mens ben ik nu toch. Ik zeg ook altijd de verkeerde dingen.' De ander zal zich alleen nog maar slechter gaan voelen. Maak ook geen drama, als je je verontschuldigingen aanbiedt. Probeer je emoties erbuiten te houden en bewaar die voor het echte gesprek, dat je pas op een later tijdstip aangaat.''



Wat je óók niet mag doen? ,,Laat je 'sorry' niet volgen door een vraag om vergeving. Maak er ook geen onderhandelen van. Probeer niet de onmiddellijke verzoening na te streven en heb geduld. Ga ook niet 'het spijt me' zitten zeggen, als je niet bereid bent eventuele verdere gevolgen te dragen. Als je bijvoorbeeld koffie morst op iemands dure jas, zeg dan alleen 'sorry' als je ook meteen rechtspringt om de vlekken eruit te vegen en als je bereid bent de rekening voor de stomerij te betalen.''



Allergrootste fout

Misschien nog wel de allergrootste fout is de 'sorry' waar een 'maar' achter volgt. ,,Sorry dat ik boos werd, maar ik zou willen dat je óók eens wat deed in huis.'' Het tweede stuk van de zin maakt je hele veronschuldiging nep, zélfs al klopt de 'maar'. Het is altijd beter als er achter de 'sorry' niks meer volgt.



Onthou ook dit. Je 'sorry' kan nog zo goed en volgens de regels van de kunst zijn, dat is nog geen garantie dat die alle brokken lijmt. Als je ontrouw was of een vriend verried, weet dan dat een 'sorry' een heel goed begin is, maar dat er wellicht veel meer nodig is. Zelfs wanneer de ander je 'sorry' accepteert, heeft die nog altijd het recht zich oprecht verraden te voelen, en niet met je verder te willen.