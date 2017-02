Hokjes zijn overzichtelijk. Als je weet in welk hokje je iemand moet plaatsen, lijkt het net alsof je weet wie iemand is. Het voelt veilig, want als je de samenleving gaat zien als een samenraapsel van miljoenen landgenoten met allemaal hun eigen verhaal, dan vergt dat veel meer inlevingsvermogen. Nee, dan liever hokjes.



Máxima kan nog zo hard roepen dat dé Nederlander niet bestaat, er zijn genoeg politieke partijen die ons maar wat graag willen doen geloven dat zijn 'm wel kennen, die Nederlander. En dat ze ook precies weten hoe dé Marokkaan, dé Pool en dé Antilliaan in elkaar zitten.



Vlieland

Tegen al die politici zou ik willen zeggen: lees even het interview met Bojan Bajic in Trouw van afgelopen zaterdag. Bojan is in 1999 vanuit Belgrado naar Nederland gevlucht. Via allerlei azc's is hij uiteindelijk op Vlieland terechtgekomen. Daar woont hij nu al jaren. Hij runt er een ijssalon annex bioscoop en hij brouwt tegenwoordig ook zijn eigen bier.



Ik kende Bojan al uit de vlogs van Arjen Lubach en die van diens vriendin en collega Martine de Jong. Arjen en Martine zijn vaak op Vlieland bij Bojan. Zijn leven ziet er in die vlogs jaloersmakend uit: Bojan werkt hard, maar rijdt het liefst met zijn rode brandweerwagen naar het strand om een fikkie te stoken, eten te koken en een duik in de zee te nemen.



Wees niks

Trouw interviewde Bojan en hij zegt allemaal ware dingen. Dat je vertrouwen moet geven en vertrouwen moet hebben, want daar komen de mooiste dingen uit voort. Dat met wie je eet belangrijker is dan wát je eet. En de mooiste: Wees niks, dan kun je alles zijn. ,,Wie zich kadert in comfort of beroep, beperkt zichzelf'', zegt Bojan.



Ik zou eraan willen toevoegen: wanneer je anderen kadert in wat ze hebben of wat ze doen, beperk je jezelf óók. 'Ik ben niemand, ik heb het leven cadeau gekregen, ik bén er en dat is voldoende.'



Zo is het, Bojan. We zijn allemaal niemand. En dus kun je tegelijkertijd alles zijn wat je maar wilt. In welk hokje men je ook probeert te proppen.