'We zijn natuurlijk geen modellen'

Tulbanden, blikvangende hakken, jurken als gebouwen, haardecoraties en andere fashion statements. Het Binnenhof is vandaag een catwalk waarop Nederlandse politica's hun perfecte Prinsjesdag-outfits showen. Die inspanning wordt op verschillende manieren beleefd. Zo ervaart Fleur Agema lichte stress in de Haagse kapsalon Gaga's Style tijdens de laatste doorpassessie, wanneer ze ontdekt dat haar wit/zwarte Ana Alcazar-ensemble soepeler dichtritst als ze nog twee laatste zwangerschapskilo's krijgt weggelijnd. Het PVV-kamerlid voelt zich als een iets te zware bokser vlak voor de weging. ,,Ik zag deze outfit al vorig jaar november in een etalage en wist in een split second: dit is 'm. Ik kocht twee maten te klein, omdat ik dacht: in september zit ik allang weer op mijn oude gewicht. Nee dus. Ik begon te laat met afvallen, waardoor het nu een race tegen de klok is. Eiwitomeletten, sla, rauwkost. Ik ben acht kilo kwijt in twee maanden. Nu die laatste twee nog. Het wordt afzien."



De D66-dames nemen het wat lichter op: zij zien hun jaarlijkse gezamenlijke gang naar de hoedenmaker vooral als een goed moment voor teambuilding. Verder gokken zij op de succesfactor van het Britse hitmerk Karen Millen.