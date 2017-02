We zitten nog jaren aan de OV-chipkaart vast

Translink weerspreekt dat het forse winst (55 miljoen in 5 jaar tijd) maakt met de plastic pasjes. ,,Het is geen winst,'' zegt Anita Hilhorst van Translink. ,,De OV-bedrijven hadden ons geld geleend en dat betalen we terug.'' In de jaarrekeningen is terug te vinden dat dat met 10 procent rente moet. Bovendien, zo stelt het bedrijf, is de prijs van de OV-chipkaart geen zaak van Translink maar van de vervoerders. ,,De resultaten die Translink behaalt, passen binnen de afspraken die daarover zijn gemaakt met haar aandeelhouder.''



Translink stelt dat de prijs van het plastic pasje verdedigbaar is. Behalve de productie van het pasje (88 cent) moet ook heel de digitale infrastructuur gefinancierd moet worden. Zo maakt het bedrijf kosten voor automatisch opladen, persoonsgegevens wijzigen, een website een app en de klantenservice. Ook mensen die hun saldo terugvragen kosten geld.



Opvolgers van de OV-chipkaart zijn er nog niet. Translink zegt dat het werkt aan nieuwe manieren van betalen, via de smartphone of via de bankpas. Volgens Rover gaat dat allemaal niet snel genoeg. ,,In het buitenland kan het allang,'' zegt Kruyt. Anderhalf jaar geleden werd er een proef gedaan met inchecken met je smartphone naar verwachting wordt het systeem dit jaar ingevoerd. Het is nog onbekend wat die dienstverlening de gebruiker gaat kosten. Inchecken met de bankpas gaat nog langer duren.



Duur

Reizigersorganisatie Rover en de Consumentenbond fulmineren ondertussen al jaren tegen de dure pas. Nergens in Europa moet zoveel worden betaald voor een ov-pasje, onderzocht Rover, en nergens is de geldigheidsduur zo kort. Translink zegt dat na vijf jaar het gebruikte PVC broos wordt, dat er geregeld nieuwe beveiligingssleutels toegepast worden en dat ook na vijf jaar een nieuwe pasfoto gewenst is. Ter vergelijking: op officiële documenten als een rijbewijs en paspoort gaat de pasfoto tien jaar mee. Uit cijfers van Translink blijkt dat er nauwelijks uitval is. Vorig jaar gaf 0,45 procent van de (nieuwe) OV-chipkaarten de geest, allemaal doordat de kaart beschadigd werd door bijvoorbeeld scheurtjes.



Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft zegt dat het onzin is dat de pas niet meer werkt na vijf jaar. Vanwege die steeds terugkerende kosten is er nog steeds veel weerstand tegen de OV-chipkaart. ,,Er zijn principiële argumenten tegen de kosten van de pas. De reiziger heeft hier nooit om gevraagd en die kaart werpt een drempel op voor incidentele reizigers. Die denken: ik pak de auto wel.''



Verlopen

Bij de invoering van de chipkaart in 2005 was de maatschappelijke eis dat het treinkaartje er niet duurder door mocht worden. Dat werd opgelost door 7,50 euro voor de kaart te vragen. Inmiddels zijn er 14 miljoen ov-passen verlopen, die brachten 105 miljoen euro binnen. Deze krant achterhaalde twee weken geleden dat er op die verlopen kaarten ook nog een saldo van 5 miljoen stond dat nooit was geclaimd door reizigers omdat de procedure zo omslachtig was. Staatssecretaris Dijksma meldde vervolgens dat zij wil dat Translink de terugbetaling met één druk op de knop mogelijk maakt.