'Webcampedo' Aydin C. voor rechter vanwege chantage tientallen meisjes

Aydin C. wist door zijn zeer geraffineerde manier van werken lange tijd onder de radar te blijven. Zo gebruikt hij online veel verschillende aliassen. Meestal was hij een vrouw, een vriendin voor de jonge meisjes of een interessante jongen van rond de 18. Hij wist tientallen jonge meisjes waar hij soms jaren mee chatte, uiteindelijk naakt voor de camera te krijgen. Daarna begon hij ze te chanteren.



C. kwam vooral in het nieuws vanwege de dood van Amanda Todd. Het 15-jarige meisje uit Canada maakte in 2012 een eind aan haar leven nadat de Tilburger haar jarenlang had afgeperst met een naaktfoto. Een youtube-filmpje van Amanda, waarin ze met geschreven teksten vertelt over de ellende die Aydin had aangericht, werd wereldberoemd.



Crowdfunding

De zaak rondom Amanda dient later in Canada, toch is haar moeder Carol Todd van plan binnenkort naar Nederland te komen om enkele van de zittingsdagen bij te wonen. Dankzij een crowdfundingactie kon Todd de reis maken. Ze hoopt hier het verhaal van Amanda te verspreiden en wil families die ook slachtoffer zijn geworden van C. ondersteunen.