Weer meer Nederlanders, vooral groei door instroom migranten

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Het aantal migranten dat zich vorig jaar in Nederland vestigde (88.000) overstijgt de natuurlijke aanwas in Nederland (22.000).



Bij bijna alle migrantengroepen is sprake van een stijging. Daarvan kwamen er zo'n 25.000 uit andere EU-landen. De Polen hebben daarin het grootste aandeel, hoewel de instroom wel aan het dalen is. In 2014 kwamen er nog bijna 15.000 Polen naar Nederland, vorig jaar waren dat er nog geen 9000.



Ook de stijging van het aantal migranten uit India, Eritrea en Ethiopië komt voor rekening van de eerste generatie. Dat is anders bij de Turken en Marokkanen in Nederland. Daar komt de groei vooral mensen die in Nederland zijn geboren. Het aantal nieuwe eerste generatie Marokkanen is vrijwel gelijk gebleven, terwijl de instroom van oudere Turken zelfs iets is gedaald.