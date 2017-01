Weerman Gerrit Hiemstra volgt vol spanning de ijsgroei

Elfstedentocht

Nogal ja. Hiemstra's enthousiaste tweet ging vanochtend massaal rond op Twitter. Hiemstra: ,,Het is ook een prachtige pluim. Ik zag in mijn agenda al dat ik donderdag en vrijdag nog een paar lege gedeeltes heb en die hou ik ook echt vrij om te kunnen schaatsen.''



In veel reacties die Hiemstra kreeg ging het over een mogelijke Elfstedentocht. ,,Daar doel ik zelf helemaal niet op, want in mijn jeugd was daar geen sprake van. De laatste was in 1963 geweest, de volgende zou pas in 1985 gehouden worden. Nee, het gaat mij echt om met elkaar schaatsen op het plaatselijke baantje. Waar je 's avonds ook nog even heen mocht, omdat er dan muziek gedraaid werd. Dat werk.''



De hunkering naar de eerste Elfstedentocht in 20 jaar wordt buiten Friesland nog veel hardnekkiger gevoeld. ,,Ik heb wel eens het gevoel dat mensen buiten Friesland het gevoel hebben: hoe meer er over gepraat en gediscussieerd wordt, hoe groter de kans is dat hij er komt. Het past ook bij deze tijd, waarin we alles kunnen krijgen wat we maar willen, zolang we maar hard genoeg voor werken of genoeg voor betalen. Wij Friezen weten dat het hiermee niet zo werkt. Als het zo ver is, gaat het door. En eerder niet.''