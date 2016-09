Wees eens de oorzaak dat iemand zich geliefd voelt

Drukke baan. Opgroeiende kinderen. Tuintje. Betrokken ouders en vrienden. Hond uitlaten. Facebook. Ouderavond. Rondje rennen. Journaal kijken.



We hebben het drukker dan druk. We hebben het zelfs zó druk, dat degene die misschien wel onze belangrijkste prioriteit zou moeten zijn, steeds aan het kortste eind trekt: je geliefde.



Doe maar mee met deze korte reality check. Pak je agenda van de afgelopen weken erbij en bekijk hoeveel tijd je in die agenda hebt vrijgemaakt voor je partner. Exclusieve tijd, voor jullie samen. Naast elkaar slapen telt niet. Naast elkaar televisie kijken ook niet. Ga eens op zoek naar de tijd die daadwerkelijk om jullie gaat, dus zonder Netflix, laptop, kinderen, collega's of telefoon. Hoe staat het ervoor?



Gemiddeld brengen in Nederland stellen slechts negen minuten per dag met elkaar door in onverdeelde, exclusieve tijd. Bij stellen waarbij beide partners een baan hebben, loopt dit zelfs terug naar zeven minuten per dag. Zeven minuten! Ofwel: nog geen half procent van je tijd per dag. Voor de man of vrouw van je leven!



Vind je het gek dat zoveel stellen uit elkaar gaan?



Deze zomer organiseerden we in de Heineken Music Hall ons jaarlijkse Superrelatie Weekend en een van de oefeningen die we deden was erg eenvoudig: ga tegenover je partner staan en kijk elkaar recht in de ogen. Je hoeft niks te zeggen en niks te doen. Alleen maar de ander aan te kijken, en te voelen of het lukt om op die manier contact te maken met elkaar. Al is het maar voor een paar minuutjes.



Het was geweldig om te zien wat er in de zaal gebeurde. Bij veel koppels was het alsof ze elkaar voor het eerst écht zagen, of in ieder geval voor het eerst in lange tijd. Even was er niks anders om te doen dan de ander in de ogen te kijken. En hem of haar ook daadwerkelijk te zien.



De vakanties zijn achter de rug en de drukte barst weer los. Als er één goed moment is om te beginnen met tijd maken voor elkaar, dan is het nu. Maak een wandeling samen. Ga picknicken. Ga uitgebreid eten bij kaarslicht en kijk elkaar in de ogen. Door elkaar aan te kijken, maakt je lichaam allerlei hormonen aan waardoor je je veel meer verbonden voelt. Ga weer daten samen. Geef je relatie voorrang en schik je agenda ernaar. Er kan altijd meer dan je denkt.



En een oppas is goedkoper dan alimentatie.



Reageren? magazine@persgroep.nl