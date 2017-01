Weeshuis-toerist funest voor kind

Dat stelt Better Care Network ­Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children. Zeker negentien Nederlandse reisaanbieders geven klanten de gelegenheid tijdens hun vakantie een kindertehuis te bezoeken.



Dat blijkt uit een inventarisatie van Defence for Children onder de touroperators die lid zijn van de ANVR. Deze reisbrancheorganisatie gaat vanaf volgende week op de Vakantiebeurs haar leden ontmoedigen nog langer weeshuizen te bezoeken.



Zulke bezoekjes brengen voor de kindertehuizen geld in het laatje. Maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, stelt coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network. ,,Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.''



Valse voorwendselen

Weeshuiseigenaren ronselen kinderen, vaak onder valse voorwendselen, bij ouders die geen geld hebben voor eten en scholing. Ghielen: ,,Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.''



Bij hun familie zijn kinderen volgens Better Care Network ­Netherlands vrijwel altijd beter af. In tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel en kunnen hechtingsproblemen ontstaan. Daar komt bij dat bezoekers de veilige omgeving verstoren, zegt Ghielen. ,,Op schooltjes worden de lessen onderbroken als de kinderen steeds een liedje moeten zingen voor toeristen.''