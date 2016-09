Weggelopen asielzoeker in operatiehemd gevonden in Leeuwarden

De politie riep mensen op via een Burgernetmelding om uit te kijken naar de man. Hij werd in de loop van de middag in de binnenstad aangetroffen. De 25-jarige Afghaan zou met zijn vrouw en dochter die dag worden uitgezet. Tijdens de uitzetting viel hij van de trap en raakte gewond.



Per traumahelikopter is hij naar Leeuwarden gebracht. Bewoners van het asielzoekerscentrum Burgum gingen na het voorval in protest bij het gemeentehuis in Burgum. Burgemeester Wilma Mansveld is met de boze menigte in gesprek gegaan.