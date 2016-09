Weldoener in schulden na geldinzameling plaatsgenoot

Het leven van Alan Barnes uit Gateshead, een 68-jarige gepensioneerde met een groeiachterstand, is dankzij de hulp van schoonheidsspecialiste Cutler compleet veranderd. De jonge vrouw schoot de man te hulp toen hij tijdens het buitenzetten van zijn vuilnis expres omver was gelopen waarbij hij zijn sleutelbeen brak.



Met een crowdfundingactie haalde Cutler meer dan drie ton binnen waardoor Barnes nu een rustig leven zonder zorgen heeft. De inwoner van Gateshead kon een nieuw huis kopen en verhuisde naar een betere buurt waar hij kan genieten van zijn vrije tijd.



Weldoenster

Cutler daarentegen zit met een onbetaalde rekening van 7.791 euro omdat ze een PR-bureau inhuurde die meer aandacht voor haar goede doel zou genereren. Veel mensen om haar heen vinden dat Barnes best de rekening kan betalen. Maar daar wil de jonge vrouw niets van weten.



,,Het is helemaal mijn eigen schuld'', vertelt de weldoenster aan de Britse media. ,,Ik heb mijn handtekening onder het contract gezet dus ik moet dit probleem oplossen.''



Ook Barnes ziet het niet zitten om zijn nieuw verworven fortuin met Cutler te delen. ,,Ik wil haar wel een klein bedrag geven'', vertelt hij aan de Daily Mail. ,,Dan denk ik aan 11,65 euro.'' Hij stelt dat het geld aan hem gegeven is. ,,Mensen gaven het aan mij zodat ik er wat mee kan doen. Niet om het weer weg te geven aan anderen.''



Crowdfunding

De kleine man heeft wel een goede suggestie voor zijn voormalige weldoenster. ,,Misschien moet er iemand voor haar een crowdfunding actie opzetten. Ze is er aardig genoeg voor.''