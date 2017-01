Nog nooit zag ik mijn vrienden, kennissen en twittervrienden elkaar zo bewust en oprecht een gelukkig nieuwjaar wensen als deze keer. Er werd gerept van een verzoenend 2017, een rustig 2017, een liefdevol en redelijk 2017.



Iedereen gaf elkaar virtueel een stevige pakkerd, en dat werd met meer nadruk gedaan dan voorgaande jaren. Nu hadden we er natuurlijk ook net een week van jaaroverzichten opzitten, waardoor we maar weer eens met de neus op de feiten werden gedrukt dat 2016 nou niet bepaald het jaar van de rust en de rede was.



En terwijl wij elkaar omhelsden en wensten dat 2017 liever en mooier zou worden, stond er alweer een NOS-pushbericht op onze telefoons dat er in Istanboel een kerstman met een geweer een nachtclub was binnengedrongen en om zich heen had geschoten.



Ho ho ho, 2017. Zo zouden we niet beginnen.



Moed

De wereld zal niet om twaalf uur magisch zijn veranderd. De wereld ziet er op 1 januari hetzelfde uit als een dag ervoor. Het enige wat wij kunnen doen is al die goede voornemens maar weer eens afstoffen en ze langer volhouden dan tot pakweg 14 januari. Dus wens ik u succes met afvallen, met stoppen met roken, met het vinden van de grote liefde of met het bijeenrapen van de moed om eens bij die verschrikkelijke liefde weg te gaan. Wens ik u sterkte met chemokuren en afscheid en wens ik veel geluk en gezondheid voor alle baby's die nu nog veilig in de buiken van hun moeders zitten.



En voor het land wens ik dat we allemaal weer wat vaker tot tien tellen voordat we iets zeggen. Dat we liever doen tegen elkaar, ook tegen diegene met wie je het niet eens bent. Dat we het weer op een beschaafde manier met elkaar oneens kunnen zijn, zonder dat er bij elk punt van kritiek meteen een digitale doodsbedreiging wordt gestuurd.



In haar Oudejaarsconference stofte Claudia de Breij het woord 'barmhartig' weer eens af. En dat is wat we nodig hebben: barmhartigheid. Je lost er eigenhandig de wereldproblematiek niet mee op, maar het is een goed startpunt voor een mooier 2017.