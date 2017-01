Werkgevers willen geen senioren

Werkgevers zien waardevolle werknemers als overbodige medewerkers zodra ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Daar verandert subsidie voorlopig niets aan. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi).



Zelf wilde hij wel doorwerken, maar het mocht niet. Dus nam Hank Willemsen (71) noodgedwongen afscheid als facilitair manager bij de zorginstelling waar hij werkte. ,,Pensioen is pensioen, je mag niet langer blijven werken, zei de directeur. Ze hadden me wel langer willen houden, maar het mocht niet.''



Na een tijdje te hebben thuisgezeten, sloeg de verveling toe en ging Willemsen op zoek naar werk. Via uitzendbureau Rvaring, dat vooral oudere werknemers en gepensioneerden bemiddelt, kwam hij terecht bij fietsenfabrikant Accell, bekend van de elektrische fiets en merken als Sparta en Batavus. ,,Ik doe promotiewerk voor de e-bikes. Ze hadden dat een tijd met jongeren geprobeerd. Maar de doelgroep is ouderen en dan is een 65 plusser beter geschikt voor demonstraties'', vertelt de senior.



De carrière van Willemsen is niet vanzelfsprekend. In Nederland hebben weinig bedrijven behoefte om mensen na hun pensionering te laten doorwerken. ,,Verbazingwekkend'', vindt hoogleraar Harry van Dalen, die meewerkte aan het Nidi-onderzoek. ,,Zelfs een waardevolle medewerker die bereid is tegen een flink lager loon door te werken is nauwelijks gewild.''



Ook als gepensioneerden bereid zijn tegen een fors lager loon op de meest onmogelijke uren te werken, zien werkgevers hen niet zitten. Uit het onderzoek blijkt dat laagproductieve werknemers vrijwel kansloos zijn als het gaat om doorwerken na hun pensionering.



Hoogproductieve werknemers, die 40 procent loon willen inleveren en flexibel inzetbaar zijn, maken wel meer kans. ,,Maar zelfs voor hen is de belangstelling matig'', zegt Van Dalen.



De uitkomst van het onderzoek staat haaks op het regeringsbeleid. Sinds januari 2016 is het voor bedrijven aantrekkelijker geworden om gepensioneerden in dienst te nemen. Zo hoeven ze nog maar dertien weken loon door te betalen bij ziekte in plaats van twee jaar. Ook hoeven voor een gepensioneerde geen sociale premies meer te worden afgedragen. Gepensioneerden zijn daarmee goedkoper en daardoor aantrekkelijker, hoopt het kabinet.