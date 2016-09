Werkstraf en stadionverbod voor bedreiger Vermeer

De 27-jarige Ferdi T. bracht de pop in februari mee naar de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Op het witte shirt stond aan de ene kant de tekst 'Vermeer 1'. Aan de andere kant stond 'NSB'. Vermeer, jarenlang doelman van Ajax, stapte aan het begin van het vorig seizoen over naar de grote rivaal uit Rotterdam.



Vermeer deed aangifte en de dader kreeg een stadionverbod opgelegd. De pop zorgde voor veel ophef. Vlak voor de wedstrijd hing de fan van de Amsterdamse club de pop met een touw om de nek over de balustrade.



Tijdens de rechtszaak eerder vertelde T. dat hij alleen maar 'lollig wilde zijn'. Hij snapt wel dat het onsmakelijk en verwerpelijk overkomt. De man heeft al een strafblad, met daarop vooral vechtpartijen.



Bedreiging

De officier van justitie noemde het ophangen van de pop een 'welbewuste, georkestreerde daad' en een 'snoeiharde bedreiging'. De officier had naast naast een werkstraf van tachtig uur, waarvan de helft voorwaardelijk, een gebiedsverbod tegen T. geëist van drie jaar.



Volgens de advocaat van T. was er helemaal geen sprake van bedreiging. Zo was er feitelijk ook helemaal geen strop om het hoofd van de pop. De advocaat meent dat het louter ging om een stuk touw waar de pop toevallig aan hing. Hij vroeg dan ook om vrijspraak..